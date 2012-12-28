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В России
6
18 минут назад

В РФ стали снижать выпуск толуола ради увеличения производства бензина

На фоне требований правительства об увеличении производства бензина в условиях многочисленных внеплановых ремонтов нефтяные компании рассматривают различные экзотические варианты, чтобы решить задачу.

Правительство поручило Минэнерго, Минпромторгу и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) провести анализ ценообразования на компоненты для высокооктанового бензина с целью выявления факторов необоснованного роста, - следует из протокола совещания у вице-премьера Александра Новака в начале апреля. В частности, речь идет о толуоле, - пишет "Ъ".

Источники издания отмечают, что инициатором проверки была «Татнефть». В ФАС отметили, что служба начала анализ ценообразования на толуол и направила запросы нефтяным компаниям. В других ведомствах и в компаниях ситуацию комментировать не стали.

Толуол относится к группе ароматических углеводородов, получается методом каталитического риформинга нефти. Используется в качестве растворителя, сырья для оргсинтеза и высокооктановой добавки к моторным топливам. По данным руководителя направления консалтинга Neft Research Александра Котова, в 2023 году производство толуола в России составило 320 тыс. тонн, потребление — 310 тыс. тонн. Из этого объема 200 тыс. тонн ушли на смешение в бензины как компонент (средняя доля толуола в бензине — 0,5%), говорит он. Крупнейшие производители этой фракции — Омский НПЗ (60 тыс. тонн), «Уфанефтехим» (90 тыс. тонн), «Славнефть-ЯНОС» (40 тыс. тонн), а также «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» (30 тыс. тонн) и «Газпром нефтехим Салават» (25 тыс. тонн).

Как поясняют источники на рынке, в чистом виде толуол как октаноповышающий компонент практически не используется. Он наряду с другими ароматическими соединениями попадает в топливо в составе риформата. Основной добавкой для повышения октанового числа является метил-трет-бутиловый эфир, содержание которого в бензинах обычно не превышает 10%, а также алкилаты.

Однако толуол и бензин производятся из одних компонентов первичной переработки, мощности которой пострадали в марте в результате атак украинских дронов на НПЗ.

«У ароматических фракций и автобензина одно и то же сырье — определенные компоненты прямогонного бензина. Когда возникает дефицит топлива, заводы перенаправляют это сырье на производство бензина, разгружая ароматические установки. И использовать толуол как высокооктановую добавку имеет смысл только в моменты резких скачков цен на автобензин и только короткое время, потому что как только ароматика начинает перетекать в бензин, цены на нее растут адекватно, и переток прекращается»,— поясняет один из источников издания. По их словам, предельная норма введения ароматики в бензины класса «Евро-5» составляет 35%.

Повышение цен на компоненты бензина — обычное явление на фоне сезонного роста спроса на топливо, однако в этом году опасения дефицита бензина из-за внеплановых ремонтов на ряде НПЗ дополнительно разогрели рынок. Собеседники отмечают, что это касается не только толуола, но и всей ароматики, выпуск которой может пострадать на фоне концентрации усилий нефтяных компаний на выпуске бензина. При этом на данный момент реальной нехватки толуола нет, - подчеркивают источники.
бензин
толуол
авто
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