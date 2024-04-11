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В России
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сегодня, 12:44
Состоялся первый запуск тяжелой ракеты «Ангара-А5»
Трехступенчатая "Ангара-А5" - первая тяжелая ракета-носитель, разработанная в России после распада СССР.
Старт, который состоялся после двух отмен, открывает летно-конструкторские испытания ракетного комплекса «Амур» с ракетами-носителями «Ангара» на Восточном. Новая ракета отличается от носителей «Протон-М» использованием экологически чистых компонентов топлива, - пишет Lenta.ru.
9 апреля Борисов рассказал, что старт «Ангары-А5» отменили из-за сбоя в системе наддува бака окислителя центрального блока. Историк космонавтики Александр Железняков назвал перенос первого пуска тяжелой ракеты «Ангара-А5» с Восточного рутиной, поскольку в настоящее время проводятся испытания носителя и наземной инфраструктуры.
10 апреля первый пуск «Ангары-А5» с Восточного отменили второй раз. Отмена произошла за две минуты до старта. Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов сообщил, что вторая подряд отмена первого пуска тяжелой ракеты с космодрома Восточный — рядовое явление.
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