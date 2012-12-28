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В России
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54 минуты назад
Паводок в Оренбурге превысил исторические цифры за всю историю наблюдения
Уровень воды в реке Урал под Оренбургом к утру 11 апреля вырос на 32 см и составил 1054 см.
Уровень воды реки Урал в Оренбурге поднялся до рекордного за всю историю, - сообщило правительство Оренбургской области в своем Telegram-канале.
"В Оренбурге уровень Урала рекордный за всю историю наблюдений и продолжает прибавлять. Оперативные службы несут круглосуточное дежурство", — говорится в сообщении.
По состоянию на утро 11 апреля, в Оренбурге подтоплено 3 968 приусадебных участков и 2 326 домовладений - за сутки количество увеличилось на 1576 и 416 соответственно.
Количество эвакуированных с подтапливаемых территорий Оренбурга за сутки прибавилось на 393 человека, в том числе 26 детей. Таким образом, количество эвакуированных оренбуржцев на сегодня составляет 1258 человек, из них 127 детей.
Уровень воды продолжает расти. По данным оренбургского гидрометцентра, на 8.00 11 апреля в реке Урал он составляет 1060 сантиметров, в реке Сакмара у Татарской Каргалы - 809 см.
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