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сегодня, 11:18

Власти предлагают новые меры по сдерживанию цен на бензин

В российском правительстве обсуждают комплекс новых мер, которые будут направлены на сдерживание стоимости бензина и дизельного топлива в сезон высокого спроса.

Правительство РФ обсуждает комплекс новых мер, направленных на сдерживание стоимости бензина и дизельного топлива в сезон высокого спроса, - следует из протокола совещания у вице-премьера Александра Новака.

Ранее в кабмине сообщили, что по итогам обсуждений Новак поручил нефтяникам приоритетно поставлять топливо на внутренний рынок. Кроме того, ведомства должны были проанализировать цены посредников при продаже дизеля аграриям в различных регионах с целью сохранения условий поставок на стабильном уровне, - передает РБК со ссылкой на источник, знакомый с содержанием документа.

Из протокола заседания следует, что вице-премьер также рекомендовал нефтяникам «минимизировать вертикально интегрированными нефтяными компаниями [ВИНК] куплю-продажу непосредственно друг у друга нефтепродуктов на биржевых торгах», а вместо этого заключать прямые договоры на поставку топлива по формуле цены, сложившейся на бирже. Сейчас крупнейшие производители нефтепродуктов обязаны по установленным нормативам продавать на бирже 15% от произведенного бензина, 16% — дизтоплива, 7,5% — сжиженного углеводородного газа.

Самой бирже (СПбМТСБ) вице-премьер поручил совместно с ФАС проанализировать факторы ажиотажного спроса на торгах топливом и подготовить предложения для нивелирования необоснованного роста цен и оптимизации торгов. Также ФАС вместе с Минэнерго и Минпромторгом проведут анализ ценообразования на компоненты для высокооктанового автомобильного бензина. Кроме того, Минэнерго и «Транснефть» проработают вопрос расширения использования базисов поставки нефтепродуктов на внутренний рынок «франко-труба».

Отдельные поручения касаются цен в мелком опте и на топливо для сельхозпроизводителей. Правительство намерено определить целевой уровень цен на дизель для аграриев. Для этого Минэнерго, Минсельхоз и ФАС изучат динамику цен на дизельное топливо в период весенних посевных 2021–2023 годов, учитывая уровень инфляции «в том числе в сравнении с динамикой изменения цен на зерно. О результатах анализа ведомства должны были сообщить до 10 апреля.

Кроме того, вместе с регионами Минэнерго, Минсельхоз и ФАС проанализируют мелкооптовые цены на нефтепродукты в сравнении с ценами вертикально интегрированных компаний, чтобы выявить необоснованную маржинальность, возникающую при поставках топлива для аграриев. Также ФАС, Минэнерго, ФНС и главы регионов изучат причины роста цен в мелкооптовом сегменте выше уровня инфляции, обратив особое внимание на Сибирский федеральный округ.

В свою очередь, Минэнерго и Минфин должны представить предложения по корректировке правил предоставления субсидии РЖД на возмещение недополученных доходов, возникающих из-за льготных тарифов на перевозку топлива для внутреннего потребления на Дальний Восток и в ряд регионов Сибири. Это необходимо сделать для равномерного распределения предусмотренных бюджетом субсидий на весь 2024 год, указано в протоколе.

Правительство ранее уже предприняло ряд шагов для нивелирования рисков роста цен на топливо в период ажиотажного спроса и посевной кампании. В частности, с 1 марта было введено полугодовое эмбарго на экспорт бензина (за исключением согласованных объемов для стран ЕАЭС) и повышен норматив продаж дизеля на бирже до 16%.
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