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В России
25
22 минуты назад

В Минздраве приказали модернизировать автоаптечки

Проект приказа о модернизации аптечки подготовил Минздрав. Последний раз состав аптечки обновлялся в ноябре 2020 года.

Минздрав предлагает скорректировать содержимое автомобильной аптечки — ее дополнят спасательным изотермическим одеялом и хирургическими ножницами. Это, по мнению чиновников, будет "наиболее адекватно отвечать задаче оказания первой помощи" пострадавшим в ДТП. Аптечки более не являются обязательным элементом комплектации легкового автомобиля, автобуса, грузовика или мотоцикла, хотя, заверяют эксперты, способны спасти много жизней до приезда скорой, - пишет "Ъ".

Минздрав России подготовил проект приказа, регламентирующего комплектацию автомобильной аптечки для оказания первой помощи в ДТП. В комплект предложено включить спасательное изотермическое одеяло размером не менее 160 х 210 см, хирургические ножницы, загубник/покрытие для сердечно-легочной реанимации, а также эластичные бинты.

Такой состав, по мнению чиновников, будет «наиболее адекватно отвечать задаче оказания первой помощи» и повысит ее эффективность.

Полученные в результате аварий на дороге травмы относятся к наиболее тяжелым видам травматизма и занимают первое место среди причин смертности от механических повреждений, напоминают в Минздраве. Часто именно раннее оказание первой помощи (еще до прибытия скорой), говорят там, позволяет сохранить жизнь пострадавшему и уменьшить сроки лечения.

Число ДТП по итогам 2023 года выросло в РФ на 4,5% по сравнению с 2022 годом, следует из данных, размещенных на портале stat.gibdd.ru. Всего произошло 132,4 тыс. ДТП, в которых погибло 14,5 тыс. человек (+2,3%), ранено 166,5 тыс. (+4,3%). В 2023 году Росстат сообщал, что так называемые внешние причины стали третьей по частоте причиной смертности населения России в 2022 году (7,7%). К ним относятся транспортные происшествия, отравления алкоголем, самоубийства и убийства. Причем показатель показал прирост в 5% по отношению к прошлому году — 146 040 человек.

Последний раз состав аптечки обновлялся в ноябре 2020 года.

Тогда оттуда изъяли бинты малых размеров (5 м х 5 см и 5 м х 7 см). Смысла в них нет, посчитали в Минздраве, поскольку они редко используются при оказании первой помощи. Исключили и бактерицидные лейкопластыри, которые используются при мелких ссадинах, царапинах и мозолях. Зато добавили две нестерильные маски «из нетканого материала с резинками или с завязками» (нужны для защиты органов дыхания от респираторных инфекций). Для исключения инфицирования через «биологически жидкости» добавлена также вторая пара перчаток: «При оказании помощи перчатки могут порваться и нуждаться в замене».

Напомним, любой легковой автомобиль, автобус, грузовик или мотоцикл до 1 марта 2023 года обязан был комплектоваться аптечкой (штраф составлял 500 руб.), за чем следили инспекторы ГИБДД. Однако по инициативе МВД норму убрали как «избыточную». Ранее наличие аптечки также проверяли во время технического осмотра, но это требование отменили еще в 2022 году: сейчас оно носит исключительно рекомендательный характер.

Новый приказ о комплектации автомобильной аптечки может вступить в силу с 1 сентября 2024 года и будет действовать до 1 сентября 2030 года. Произведенные до этого времени аптечки водители смогут использовать до 31 декабря 2025 года.
авто
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