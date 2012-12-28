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В России
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сегодня, 09:59

Российские ПВО за ночь уничтожили 12 дронов над регионами РФ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили и перехватили 12 украинских беспилотников над регионами РФ, в том числе над Мордовией.

В ночь на 11 апреля 12 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) перехватили над шестью регионами России, - сообщает Минобороны России в Telegram-канале.

В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ, - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Дежурными средствами ПВО было перехвачено и уничтожено двенадцать украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями Курской (три), Тамбовской (три), Белгородской (два), Брянской (один) Липецкой (один) областей, Республики Мордовия (два).

"Минувшей ночью над территорией Мордовии пресечена попытка совершения атаки c применением БПЛА самолетного типа. Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены два беспилотных летательных аппарата. По оперативной информации, пострадавших нет", - написал в своем Telegram-канале глава республики Артем Здунов.

Ночью в Фатежском районе Курской области сбито 3 украинских БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений, по предварительной информации, нет, - сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Телеграм-канале.

Также минувшей ночью в Липецкой области была объявлена воздушная тревога. Произошло падение БПЛА на строящееся здание ЦРБ в селе Доброе. Жертв и пострадавших нет, - сообщил глава региона Игорь Артамонов в Телеграм-канале.
беспилотники
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