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В России
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сегодня, 16:56

Сервисы бронирования назвали наиболее популярные направления отдыха на майских праздниках

Наиболее активно россияне бронируют на майские праздники варианты размещения в Санкт-Петербурге, Москве и Краснодарском крае, сообщают «Известия».

Наиболее активно бронировать гостиницы для отдыха на майские праздники россияне в этом году начали с середины февраля, а самое раннее бронирование на эти даты сделано в сентябре 2023 года

Чаще всего отели, апартаменты или базы отдыха бронируют в Санкт-Петербурге (18% от всех броней периода). На втором месте у россиян оказался отдых в Краснодарском крае (главным образом, в Сочи и в Адлерском районе города-курорта) — 16% броней, а замыкает тройку лидеров Москва (8% от всех броней этого периода), сообщили там.
Год назад топ направлений на майские праздники выглядел немного иначе — лидировали Москва, Санкт-Петербург и Владивосток.

В этом году дешевле всего из популярных направлений обойдется отдых в Санкт-Петербурге — средняя стоимость одной ночи там составляет 5,5 тыс. рублей. Дороже всего за размещение на майских праздниках придется заплатить в Калининграде — ночь в отелях там в среднем стоит 7,9 тыс. рублей.

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