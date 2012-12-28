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сегодня, 16:56
Сервисы бронирования назвали наиболее популярные направления отдыха на майских праздниках
Наиболее активно россияне бронируют на майские праздники варианты размещения в Санкт-Петербурге, Москве и Краснодарском крае, сообщают «Известия».
Чаще всего отели, апартаменты или базы отдыха бронируют в Санкт-Петербурге (18% от всех броней периода). На втором месте у россиян оказался отдых в Краснодарском крае (главным образом, в Сочи и в Адлерском районе города-курорта) — 16% броней, а замыкает тройку лидеров Москва (8% от всех броней этого периода), сообщили там.
Год назад топ направлений на майские праздники выглядел немного иначе — лидировали Москва, Санкт-Петербург и Владивосток.
В этом году дешевле всего из популярных направлений обойдется отдых в Санкт-Петербурге — средняя стоимость одной ночи там составляет 5,5 тыс. рублей. Дороже всего за размещение на майских праздниках придется заплатить в Калининграде — ночь в отелях там в среднем стоит 7,9 тыс. рублей.
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