Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Торопился на автобус: камеры наблюдения записали, как сбили парня на улице Свиридова
Происшествия
Четыре человека пострадали в Липецкой области во время столкновении поезда с легковым автомобилем
Происшествия
На переходе через улицу Свиридова автомобиль «Киа» сбил 22-летнего парня
Происшествия
Сбитый на улице Свиридова парень находится в тяжёлом, но стабильном состоянии
Происшествия
Четырёхлетняя девочка выпала из окна
Происшествия
Липецкая вечЁрка: воздушная тревога, сколько платить за отопление в апреле и как стать мэром
Общество
На 12 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
19-летний липчанин приговорен к 9 годам за попытку поджога военного аэродрома
Происшествия
Липчанка пожаловалась, что её сына хотят зарегистрировать девочкой
Общество
Сегодня в Липецке: джаз, аномальная погода и липчане уверены, что на пенсии им хватит денег на путешествия
Общество
Читать все
Сбитый на улице Свиридова парень находится в тяжёлом, но стабильном состоянии
Происшествия
Липчанка пожаловалась, что её сына хотят зарегистрировать девочкой
Общество
Под Лебедянью энтузиасты высадят геоглиф в виде креста
Общество
В Тербунском районе отец двоих детей задолжал по алиментам 270 000 рублей
Общество
Четверо пешеходов сбиты за минувшие сутки на дорогах обаласти
Происшествия
В Липецке собираются отремонтировать девять памятников
Общество
В Липецкой области введён особый противопожарный режим
Общество
В Липецкой области бобр забрался на частное подворье
Общество
77-летний пенсионер решил заработать на бирже и перевёл мошенникам 1,9 миллиона рублей
Происшествия
68-летний пенсионер повторно попался на незаконной продаже спиртного
Происшествия
Читать все
В России
2 минуты назад

Россельхознадзор сможет автоматически блокировать фальсификат в магазинах

Россельхознадзор сможет автоматически запрещать или приостанавливать оборот продуктов, если зафиксирует, что они некачественные или небезопасные. Например, если речь идет о фальсификате, когда состав продукции не соответствует свойствам, заявленным на упаковке. Это значит, что такую продукцию невозможно будет «пробить» на кассе и совершить покупку.

Россельхознадзор, Минпромторг и ЦРПТ получили поручение разработать необходимый механизм для того, чтобы на практике реализовать такой подход. Срок исполнения поручения — третий квартал 2024 года. Об этом сказано в протоколе Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, ее заседание проходило под председательством вице-премьера Дениса Мантурова. «Известия» ознакомились с документом.

«Механизм блокировки нелегальной продукции на кассе — инструмент оперативного реагирования на выявленные нарушения для надзорных органов. Он позволяет минимизировать риски приобретения такой продукции», — сказали «Известиям» в пресс-службе Минпромторга.

Для того, чтобы исполнить поручение, сторонам придется интегрировать две системы так, чтобы они взаимодействовали оперативно. Это «Меркурий» Россельхознадзора, в котором содержится вся информация о ветеринарных документах на сырье для продуктов, и «Честный знак» ЦРПТ, она аккумулирует данные о промаркированной готовой продукции и ее обращении в рознице. Это актуально для икры, молочной продукции и БАДах, которые состоят из компонентов животного сырья.

Как пояснили «Известиям» в ЦРПТ, ведомство будет сверять информацию из этих баз данных. Если, к примеру, выяснится, что сырья для готовой продукции было недостаточно, то, скорее всего, речь идет о фальсификации. Далее надзорный орган должен запустить проверку, по итогам которой сможет оперативно отреагировать и заблокировать необходимую продукцию в рознице. В Россельхознадзоре изданию не предоставили комментариев.

0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Скоро в школу: как записать ребенка в первый класс
Здоровье
Детская поликлиника №1 временно переезжает с улицы Зегеля
Культура
В стране в театры ходят 6-8% населения, в Липецке — не больше 4%
А знаете ли вы
А знаете ли вы, какие песни написаны о Липецке?
Общество
Липчан просят помочь приютить особенных переселенцев из Белгорода
Общество
Как узаконить перепланировку квартир и новые правила экзаменов в ГИБДД — законы, которые вступают в силу в апреле
Общество
«Сказали, за лог заплатили 10 миллионов. Куда они ушли и кому? Надо разобраться следствию!»
Общество
Департамент ЖКХ липецкой мэрии проверит состояние подвалов многоэтажек
Общество
В Липецкой снижается уровень преступности
Общество
Чем старше заяц, тем наглее: липецкие перевозчики взвыли от дерзких подростков
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru