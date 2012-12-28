Отец в Липецке получил по заслугам

Очередная шокирующая новость заставила обратить на себя внимание жителей Липецка.

На прошлой неделе один из жителей города воспользовался своим правом главы семьи и сделал необычный «подарок», заставив домашних потерять дар речи.







Мы решили разобраться в происходящем и вот, что выяснили:

5 апреля липчанин узнал, что в городе стартовала программа «ПАПкапитал» от одного из ведущих застройщиков города.

Ремстройсервиc запустил новый продукт, позволяющий помимо материнского капитала использовать «ПАПкапитал» для покупки семейнойквартиры. Как выяснилось, эта программа позволяет получить дополнительную выгоду до 550 тысяч рублей и суммируется с материнским капиталом.

Если говорить прямо, сейчас отличная возможность для увеличения своих квадратных метров.

Более подробно о программе нам ответил директор по развитию Ремстройсервис Пётр Стёпин:

И только сейчас Ремстройсервис предлагает квартиры с дизайнерским ремонтом от 2.8 млн.рублей.

Узнать можно здесь: rss48.ru

Или просто написав в мессенджер

*Период проведения акции с 01.04.2024 по 01.07.2024. Застройщик: ООО СЗ «Ремстройсервис Парус». Проектная декларация на наш.дом.рф. ID: 41633. РНС N48-42 701 000 69 2021. Подробная информация на rss48.ru. Предложение не является публичной офертой и ограничено наличием квартир. РЕКЛАМА.

Застройщик ООО СЗ «МКД Романово». Проектная декларация на наш.дом.рф.