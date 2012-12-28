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В России
24
44 минуты назад

В ЦБ РФ перечислили шесть шагов для борьбы с бедностью

Для снижения уровня бедности в России Центробанк может в рамках своей политики предпринять шесть шагов.

Политика Центрального банка предполагает шесть мер, направленных на борьбу с бедностью в России: снижение инфляции, усиление защиты от чрезмерной закредитованности, борьба с мошенничеством, поддержка граждан с невысокими доходами и лиц, попавших в сложную жизненную ситуацию, и программы финансовой грамотности, - рассказала глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Как политика Центрального банка может повлиять на борьбу с бедностью, на снижение неравенства? Первое, возвращусь к тому, с чего начала, - это снижение инфляции. Инфляция - это налог на бедных, они больше всего страдают от роста цен, который съедает и так небольшие их доходы. Второе - это усиление защиты людей от чрезмерной закредитованности, здесь мы готовы принимать все необходимые меры", - заявила Набиуллина, представляя в Госдуме годовой отчет ЦБ за 2023 год.

"Третье - это борьба с мошенничеством на финансовом рынке, так как люди с невысокими доходами оказываются наиболее уязвимыми. Четвертое - это меры поддержки граждан, которые оказываются в сложных жизненных ситуациях... Пятое - надо развивать финансовые продукты для людей с невысокими доходами, такие, как социальный счет и социальный вклад", - добавила глава регулятора.

Госдума в декабре приняла в первом чтении законопроект, позволяющий гражданам с низкими доходами открывать социальные банковские вклады в пределах 50 тысяч рублей. Наряду со вкладом, законопроект предполагает создание социального банковского счета, - передает РИА Новости.

"И, конечно, специальные программы финансовой грамотности, которые снижают риски людей, помогают им правильно ориентироваться, использовать возможности финансового рынка для сбережения своих доходов, для приумножения", - заключила она.
экономика
бедность
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