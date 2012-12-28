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сегодня, 15:38
По итогам экоакции НЛМК отправит на переработку сотни единиц электротехники
Новолипецкий металлургический комбинат по итогам акции по сбору старой электротехники «Беспроводная весна» отправит на переработку больше 300 единиц электротехники.
Вся собранная техника будет переработана партнерами НЛМК без вреда для окружающей среды и здоровья людей. 99% собранных материалов превратятся в полезные вторичные ресурсы и обретут вторую жизнь.
Переработка вторсырья – важное направление экологической работы НЛМК. Уровень переработки железосодержащего сырья уже достигла 100%, общий уровень переработки составляет 99,8%. Но комбинат на этом не останавливается и продолжает внедрять новые проекты рециклинга, чтобы вовлекать в повторное использование железобетон, песок, дерево, пластик и другие материалы. Это важно и для защиты окружающей среды, и для повышения эффективности работы с сырьем в целом.
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