По итогам экоакции НЛМК отправит на переработку сотни единиц электротехники

Новолипецкий металлургический комбинат по итогам акции по сбору старой электротехники «Беспроводная весна» отправит на переработку больше 300 единиц электротехники.

В ходе экологической акции жители Липецка сдали на переработку больше 400 батареек и 100 старых телефонов, порядка 200 метров старых проводов и другую технику: принтеры, мониторы, фены, утюги, аккумуляторы, фотоаппараты и другое.Вся собранная техника будет переработана партнерами НЛМК без вреда для окружающей среды и здоровья людей. 99% собранных материалов превратятся в полезные вторичные ресурсы и обретут вторую жизнь.Переработка вторсырья – важное направление экологической работы НЛМК. Уровень переработки железосодержащего сырья уже достигла 100%, общий уровень переработки составляет 99,8%. Но комбинат на этом не останавливается и продолжает внедрять новые проекты рециклинга, чтобы вовлекать в повторное использование железобетон, песок, дерево, пластик и другие материалы. Это важно и для защиты окружающей среды, и для повышения эффективности работы с сырьем в целом.