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сегодня, 15:39
Вертолёт Ми-24 потерпел крушение над Чёрным морем
Вертолет Ми-24 потерпел крушение над Чёрным морем у западного побережья Крыма.
"При выполнении планового полета над акваторией Черного моря в районе западного побережья Республики Крым потерпел крушение вертолет Ми-24. Предварительная причина крушения — отказ авиатехники", — говорится в сообщении.
Авария произошла около шести утра по московскому времени, - передает РИА Новости.
На месте работает поисково-спасательная служба.
Ми-24 — специализированный транспортно-боевой вертолет, способный выполнять функции воздушной боевой машины пехоты. Он предназначен как для перевозки стрелкового отделения, так и для обеспечения непосредственной огневой поддержки наземных войск и борьбы с бронетехникой противника.
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