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28 минут назад

Первый пуск ракеты «Ангара-А5» на Восточном снова отменили

Первый пуск ракеты «Ангара-А5» с космодрома Восточный снова отменили.

Ранее отмененный пуск тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5" с космодрома Восточный перенесен на 11 апреля, - сообщил гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов.

"После заключения анализов всех нюансов и заключения государственной комиссии, мы, предварительно, повторим попытку запуска завтра в то же время", - заявил Борисов.

Это будет уже третья попытка запуска этой ракеты-носителя, - передает "Интерфакс".

Первый пуск "Ангары-А5" с Восточного должен был состояться 9 апреля, однако он был отменен. По словам гендиректора "Роскосмоса", отмена произошла автоматически за две минуты до старта из-за сбоя системы наддува бака окислителя центрального блока ракеты. В связи с этим пуск ракеты был перенесен на резервную дату - 10 апреля.

Вторая попытка запуска также была отменена незадолго до старта. По словам Борисова, была выявлена "новая техническая неполадка, связанная по предварительным анализам телеметрии - это сбой в системе контроля запуска двигателя". Скорее всего это программная ошибка, которая сегодня будет найдена", - сказал Борисов на видео. "Необратимых процессов, требующих демонтажа ракеты, не произошло", - добавил он.

Головным разработчиком и производителем ракет семейства "Ангара" является государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева, однако ведется процесс перевода производства из Москвы на омский завод "Полет", также входящий в состав центра. 1 февраля Борисов сообщил, что после завершения реконструкции ПО "Полет" сможет собирать около восьми тяжелых ракет-носителей "Ангара-А5" в год.

Основным заказчиком семейства данных ракет является Минобороны РФ.

Ракеты семейства "Ангара" должны прийти на смену ракетам-носителям "Протон-М". Ракета "Протон" эксплуатируется с середины 1960-х годов. С 2001 года полезный груз на орбиту выводит модернизированная версия ракеты - "Протон-М".
пуск ракеты
космос
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