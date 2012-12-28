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48 минут назад

Первый арматурный завод планируют построить на Камчатке

Первую партию товаров, которые помещены под данную таможенную процедуру, резидент уже ввез в этом месяце.

Резидент свободного порта Владивосток построит первый на Камчатке завод арматуры с применением процедуры свободной таможенной зоны, - говорится на сайте Дальневосточного таможенного управления.

"Еще одна зона таможенного контроля для применения процедуры свободной таможенной зоны создана на Камчатке. В ближайшее время данную процедуру начнет применять ООО "Завод Камчатской арматуры". Компания реализует инвестиционный проект по строительству первого в Камчатском крае завода по производству горячекатанной стальной арматуры из металлолома с объемом производства 7,5 тыс. тонн в год", - отмечается в сообщении.

Уточняется, что инвестиционный проект дает возможность обеспечить потребности строительной отрасли полуострова. Применение процедуры свободной таможенной зоны позволит резиденту не уплачивать таможенные пошлины и налоги за ввезенные товары. Сроки реализации проекта пока не уточняются.

Свободный порт Владивосток - экономическая зона с облегченными налоговым и таможенным режимами. Режим Свободного порта Владивосток распространен на отдельные территории пяти регионов - Приморского, Хабаровского и Камчатского краев, Сахалинской области, Чукотского автономного округа. Его резиденты пользуются особыми режимами таможенного, налогового, инвестиционного и смежного регулирования., - передает ТАСС.
завод
Камчатка
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