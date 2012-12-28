Четыре человека пострадали в Липецкой области во время столкновении поезда с легковым автомобилем
Липецкая вечЁрка: воздушная тревога, сколько платить за отопление в апреле и как стать мэром
В России
30
48 минут назад
Первый арматурный завод планируют построить на Камчатке
Первую партию товаров, которые помещены под данную таможенную процедуру, резидент уже ввез в этом месяце.
"Еще одна зона таможенного контроля для применения процедуры свободной таможенной зоны создана на Камчатке. В ближайшее время данную процедуру начнет применять ООО "Завод Камчатской арматуры". Компания реализует инвестиционный проект по строительству первого в Камчатском крае завода по производству горячекатанной стальной арматуры из металлолома с объемом производства 7,5 тыс. тонн в год", - отмечается в сообщении.
Уточняется, что инвестиционный проект дает возможность обеспечить потребности строительной отрасли полуострова. Применение процедуры свободной таможенной зоны позволит резиденту не уплачивать таможенные пошлины и налоги за ввезенные товары. Сроки реализации проекта пока не уточняются.
Свободный порт Владивосток - экономическая зона с облегченными налоговым и таможенным режимами. Режим Свободного порта Владивосток распространен на отдельные территории пяти регионов - Приморского, Хабаровского и Камчатского краев, Сахалинской области, Чукотского автономного округа. Его резиденты пользуются особыми режимами таможенного, налогового, инвестиционного и смежного регулирования., - передает ТАСС.
0
0
0
0
0
Комментарии