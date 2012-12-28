Четыре человека пострадали в Липецкой области во время столкновении поезда с легковым автомобилем
Липецкая вечЁрка: воздушная тревога, сколько платить за отопление в апреле и как стать мэром
В России
1
1 минуту назад
В Ульяновске заработает бывший завод Bridgestone
Мощность предприятия в 2025 году составит около 1,2 млн шин.
"Завод в Ульяновске до конца года планируется [запустить]. На сегодняшний момент мы тестируем все системы работоспособности производства, завозим новое сырье, изготавливаем новые пресс-формы, собственно, определяемся с продуктом, который будем производить на площадке", - отметил Володин на пресс-конференции.
Мощность завода в 2025 году составит около 1,2 млн шин, - добавил он.
Холдинг S8 Capital приобрел российские активы японского производителя шин Bridgestone в декабре 2023 года. Соглашение включает приобретение завода по производству шин в Ульяновске и офиса продаж и маркетинга в Москве. Согласно условиям сделки, торговые марки и бренд Bridgestone новому собственнику не передаются, - передает ТАСС.
Шинный завод компании Bridgestone в РФ был официально введен в 2016 году. Предприятие представляет собой полный цикл производства - от подготовки резиновой смеси до выпуска готовой продукции. По решению штаб-квартиры компании, производство на заводе было приостановлено в марте 2022 года.
0
0
0
0
0
Комментарии