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В России
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1 минуту назад

В Ульяновске заработает бывший завод Bridgestone

Мощность предприятия в 2025 году составит около 1,2 млн шин.

Бывший завод Bridgestone в Ульяновске, приобретенный холдингом S8 Capital в декабре 2023 года, будет запущен до конца 2024 года, - заявил генеральный директор АО "Кордиант" (входит в S8 Capital) Вадим Володин.

"Завод в Ульяновске до конца года планируется [запустить]. На сегодняшний момент мы тестируем все системы работоспособности производства, завозим новое сырье, изготавливаем новые пресс-формы, собственно, определяемся с продуктом, который будем производить на площадке", - отметил Володин на пресс-конференции.

Мощность завода в 2025 году составит около 1,2 млн шин, - добавил он.

Холдинг S8 Capital приобрел российские активы японского производителя шин Bridgestone в декабре 2023 года. Соглашение включает приобретение завода по производству шин в Ульяновске и офиса продаж и маркетинга в Москве. Согласно условиям сделки, торговые марки и бренд Bridgestone новому собственнику не передаются, - передает ТАСС.

Шинный завод компании Bridgestone в РФ был официально введен в 2016 году. Предприятие представляет собой полный цикл производства - от подготовки резиновой смеси до выпуска готовой продукции. По решению штаб-квартиры компании, производство на заводе было приостановлено в марте 2022 года.
завод
Bridgestone
шины
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