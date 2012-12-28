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В России
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25 минут назад
ФАС возбудила антимонопольное дело на издательство «Просвещение» из-за учебников
ФАС возбудила антимонопольное дело в отношении издательства «Просвещение» из-за установления «монопольно высоких цен» на учебники по истории, биологии и русскому языку.
Уточняется, что компания занимает доминирующее положение на рынках школьных учебников по истории, биологии и русскому языку.
Служба проанализировала доходы и расходы издательства, финансовые результаты, цены и объемы реализованных учебников и выявила признаки установления издательством монопольно высоких цен на учебники по истории, биологии и русскому языку, - говорится в сообщении.
ФАС возбудила в отношении издательства антимонопольное дело, которое грозит организации административным штрафом в соответствии с КоАП РФ.
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