Четыре человека пострадали в Липецкой области во время столкновении поезда с легковым автомобилем
В России
25
15 минут назад
Врач предупредил россиян об опасности рентгенографии
Щитовидная железа очень чувствительна к воздействию рентгеновских лучей.
По его словам, это распространенное исследование может приводить к развитию рака, - передает Lenta.ru.
Доктор рассказал, что рентгеновское излучение повышает риск развития рака щитовидной железы.
"Щитовидная железа очень чувствительная, поэтому, собственно, при угрозе ядерного взрыва, технологического или военного, очень важно иметь доступ к йоду, потому что и как профилактика, и в случае чего — это очень важно, и это серьезно", — отметил медик.
Врач добавил, что по причине опасности рентгеновского излучения на пациентов при рентгенографии надевают защитные фартуки.
Ранее Мясников предупредил также об опасности компьютерной томографии (КТ). Врач подчеркнул, что 1,5-2% от всех случаев рака легких возникают в результате злоупотребления КТ.
0
0
0
0
0
Комментарии