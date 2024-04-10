Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Торопился на автобус: камеры наблюдения записали, как сбили парня на улице Свиридова
Происшествия
В Липецкой области введен режим воздушной опасности
Происшествия
Четыре человека пострадали в Липецкой области во время столкновении поезда с легковым автомобилем
Происшествия
На переходе через улицу Свиридова автомобиль «Киа» сбил 22-летнего парня
Происшествия
Житель Липецка вступился за жену и ударил подростка ножом
Происшествия
Режим воздушной опасности отменён
Общество
Липецкие полицейские доставили в больницу женщину с кровотечением
Общество
Четырёхлетняя девочка выпала из окна
Происшествия
Желающим стать мэром Липецка пора готовить документы
Общество
На 12 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Читать все
19-летний липчанин приговорен к 9 годам за попытку поджога военного аэродрома
Происшествия
Сбитый на улице Свиридова парень находится в тяжёлом, но стабильном состоянии
Происшествия
За неделю задержаны 10 пьяных мотоциклистов
Происшествия
Четверо пешеходов сбиты за минувшие сутки на дорогах обаласти
Происшествия
В Липецке собираются отремонтировать девять памятников
Общество
В Липецкой области введён особый противопожарный режим
Общество
В Тербунском районе отец двоих детей задолжал по алиментам 270 000 рублей
Общество
36 мин и снарядов нашли на окраине села в Тербунском районе
Происшествия
Перекресток улицы Петра Смородина и проспекта 60-летия СССР перекроют
Общество
Ночью в переулке Рудный горела квартира в пятиэтажке
Происшествия
Читать все
В России
25
15 минут назад

Врач предупредил россиян об опасности рентгенографии

Щитовидная железа очень чувствительна к воздействию рентгеновских лучей.

Врач и телеведущий Александр Мясников предупредил россиян в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» об опасности рентгенографии.

По его словам, это распространенное исследование может приводить к развитию рака, - передает Lenta.ru.

Доктор рассказал, что рентгеновское излучение повышает риск развития рака щитовидной железы.

"Щитовидная железа очень чувствительная, поэтому, собственно, при угрозе ядерного взрыва, технологического или военного, очень важно иметь доступ к йоду, потому что и как профилактика, и в случае чего — это очень важно, и это серьезно", — отметил медик.

Врач добавил, что по причине опасности рентгеновского излучения на пациентов при рентгенографии надевают защитные фартуки.

Ранее Мясников предупредил также об опасности компьютерной томографии (КТ). Врач подчеркнул, что 1,5-2% от всех случаев рака легких возникают в результате злоупотребления КТ.
рентген
здоровье
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Скоро в школу: как записать ребенка в первый класс
Здоровье
Детская поликлиника №1 временно переезжает с улицы Зегеля
Культура
В стране в театры ходят 6-8% населения, в Липецке — не больше 4%
А знаете ли вы
А знаете ли вы, какие песни написаны о Липецке?
Общество
Липчан просят помочь приютить особенных переселенцев из Белгорода
Общество
Как узаконить перепланировку квартир и новые правила экзаменов в ГИБДД — законы, которые вступают в силу в апреле
Общество
«Сказали, за лог заплатили 10 миллионов. Куда они ушли и кому? Надо разобраться следствию!»
Общество
Департамент ЖКХ липецкой мэрии проверит состояние подвалов многоэтажек
Общество
В Липецкой снижается уровень преступности
Общество
Чем старше заяц, тем наглее: липецкие перевозчики взвыли от дерзких подростков
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru