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В России
17
10 минут назад

Гречка может снова подорожать из-за сокращения посевных площадей

Гречка в России оказалась в классической для сельхозпродукции ситуации: себестоимость производства выросла, а цена продажи — нет.

Падение цен на гречневую крупу в рознице в последний год приведет к значительному снижению площадей сева в России, что, в свою очередь, закончится резким падением производства продукта и дальнейшим его подорожанием, - сообщили представители отрасли и эксперты.

В мае 2022 года средняя стоимость гречки взлетела до 144,2 рубля за килограмм, но в феврале 2024-го она опустилась до 85,9 рубля. Зампред правления ассоциации Руспродсоюз Дмитрий Леонов указал, что цены производителей продолжают падать из-за большого объема предложения. За год тонна гречки подешевела с 44 946 рублей за тонну до 34 190 рублей, - пишет Lenta.ru со ссылкой на Forbes.

Снижение рентабельности лишает аграриев мотивации заниматься культурой, потому что себестоимость производства неуклонно увеличивается. Директор по развитию «ЮниКрупа» Алексей Непоклонов указывает, что крупа, техника и наемный труд обходятся все дороже, поэтому производители при нынешних ценах могут даже работать в минус.

Аналитики «АБ-Центра» прогнозируют, что новый рост цен в магазинах начнется в 2024 году, а пика своего он достигнет в 2025-м. Глава центра Алексей Плугов напомнил, что многие производители крупы и самой гречихи сильно закредитованы, так что работать в убыток они не могут. По его мнению, розничные цены через год превысят 140 рублей за килограмм.
гречка
экономика
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