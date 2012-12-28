Четыре человека пострадали в Липецкой области во время столкновении поезда с легковым автомобилем
Четыре человека пострадали в Липецкой области во время столкновении поезда с легковым автомобилем
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В России
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50 минут назад
В Оренбурге уровень воды превысил опасную отметку и составил 978 см
Власти призвали жителей Оренбурга, оказавшихся в зоне подтопления, срочно покинуть свои дома.
Накануне вечером уровень превысил опасную отметку в 930 см и продолжает расти. По прогнозам специалистов, сегодня он увеличится еще от 30 до 70 сантиметров, - говорится в сообщении правительства региона.
Оренбуржцам, находящимся в зоне подтопления, необходимо срочно покинуть свои дома, - отмечается в публикации.
В Оренбурге подтоплено 2392 приусадебных участка и 1910 домовладений.
По состоянию на 9.00 10 апреля, в пунктах временного размещения находятся 58 человек, в том числе 22 ребенка. 7 человек были зарегистрированы за минувшие сутки.
В районе улицы Донгузской Оренбурга ограничат теплоснабжение из-за паводка.
В аварийно-спасательных работах задействовано 296 человек, 103 единицы техники, 46 плавсредств, 3 беспилотника для оценки и прогноза ситуации дальнейшего разлива.
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