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50 минут назад

В Оренбурге уровень воды превысил опасную отметку и составил 978 см

Власти призвали жителей Оренбурга, оказавшихся в зоне подтопления, срочно покинуть свои дома.

К утру 10 апреля в Оренбурге уровень воды в реке Урал за минувшие сутки вырос на 81 см, до 978 см, - сообщила администрация города в своем Телеграм-канале.

Накануне вечером уровень превысил опасную отметку в 930 см и продолжает расти. По прогнозам специалистов, сегодня он увеличится еще от 30 до 70 сантиметров, - говорится в сообщении правительства региона.

Оренбуржцам, находящимся в зоне подтопления, необходимо срочно покинуть свои дома, - отмечается в публикации.

В Оренбурге подтоплено 2392 приусадебных участка и 1910 домовладений.

По состоянию на 9.00 10 апреля, в пунктах временного размещения находятся 58 человек, в том числе 22 ребенка. 7 человек были зарегистрированы за минувшие сутки.

В районе улицы Донгузской Оренбурга ограничат теплоснабжение из-за паводка.

В аварийно-спасательных работах задействовано 296 человек, 103 единицы техники, 46 плавсредств, 3 беспилотника для оценки и прогноза ситуации дальнейшего разлива.
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