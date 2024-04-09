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В России
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47 минут назад
В Минпромторге предложили повысить таможенные пошлины на ввоз электроники
Возможность повысить пошлины рассматривают в первую очередь для тех товарных категорий, где внутреннего производства достаточно для покрытия потребностей отечественного рынка.
Также министерство попросило компании предоставить данные о текущих объемах производства радиоэлектронной продукции и потенциале рынка, - пишут "Ведомости".
Среди получателей письма указаны консорциумы «Вычислительная техника» (входят «Аквариус», Yadro и др. производители электроники), «Телекоммуникационные технологии» (входят «Ростелеком», ГК «Элемент», «Ростех» и др.), «Светотехника», ассоциация предприятий «Электронное машиностроение», госкорпорации «Ростех» и «Роскосмос» и др. Письмо было отправлено 29 февраля 2024 г.
Представители министерства отметили, что пока рано говорить об увеличении таможенной пошлины на ввоз электроники на конкретную величину, проработка этого вопроса будет вестись совместно с Минэкономразвития и заинтересованными компаниями. При этом в первую очередь повысить пошлины могут по тем товарным категориям, где внутреннего производства достаточно для покрытия потребностей отечественного рынка.
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