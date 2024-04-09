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Еще семерых фигурантов дела о теракте в «Крокусе» внесли в список террористов
Еще семерых фигурантов уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле» внесли в список террористов и экстремистов.
В перечень попали уроженцы Таджикистана Юсуфзода Давлахтон, Назримад Лутуллои, Зоир Шарипзода, Исроил, Диловар и Аминчон Исломовы и уроженец Киргизии Алишер Касимов.
Согласно законодательству, банки замораживают средства включенных в данный список лиц и приостанавливают обслуживание.
Ранее туда попали четверо непосредственных участников нападения, которые расстреливали безоружных людей и подожгли зрительный зал.
Участники нападения и их пособники задержаны и заключены под стражу.
СКР расследует уголовное дело о теракте. В настоящий момент по делу арестован ряд фигурантов, в том числе, четверо, по версии следствия, исполнителей нападения, а также лица, которые, как считает следствие, помогали готовить атаку: предоставляли исполнителям жилье, транспортные средства, обеспечивали трансфер денежных средств.
22 марта перед началом концерта группы "Пикник" в Crocus City Hall ворвались несколько мужчин и открыли огонь по посетителям и персоналу. В здании возник пожар. Жертвами теракта в "Крокусе" стали 144 человека, более 550 пострадали. Остались сиротами девять детей.
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