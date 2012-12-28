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В России
36
47 минут назад

Сделки с иностранными самолетами вывели авиаотрасль в прибыль в 2023 году

Сделки с западными самолетами вывели авиаотрасль в прибыль в 2023 году.

В прошлом году российская отрасль пассажирских перевозок в целом вышла в операционную прибыль после убытка более чем в 100 млрд руб. в 2022 году, - пишет "Ъ".

Этого показателя удалось достичь, несмотря на резкое сокращение «антисанкционной» субсидии за внутренние перевозки. Совокупная чистая прибыль крупнейших авиакомпаний составила 85,3 млрд руб., немного сократившись по сравнению с 2022 годом. Эксперты признают, что такие показатели во многом объясняются разовым положительным эффектом урегулирования по иностранным самолетам и при росте расходов на техобслуживание самолетов на 70–80% ситуация остается непростой.

Общая чистая прибыль авиакомпаний в прошлом году достигла более 83 миллиардов рублей. Эксперты считают, что компаниям удалось добиться такого показателя благодаря урегулированию по иностранным самолетам.

Согласно отчету, которых опирался на Российский стандарт бухгалтерского учета, операционная прибыль 32 авиакомпаний в прошлом году составила более 13 миллиардов рублей. Этот показатель отражает прибыль от продаж авиабилетов.

В начале текущего года министр транспорта Российской Федерации Виталий Савельев сообщал, что в прошлом году авиакомпании нарастили перевозки более чем на десять процентов.
авиаотрасль
экономика
прибыль
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