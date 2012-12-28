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29 минут назад

Диетолог рассказала о пользе редиса при нехватке омега-3

Свежий редис — крайне полезный весенний овощ.

Врач-диетолог, специалист по фитотерапии и нутритивной поддержке Татьяна Залетова рассказала, что редис является источником пищевых волокон, полезных жиров, витаминов и минеральных веществ, - передает радио Sputnik.

По словам эксперта, редис богат витамином С, кремнием и кобальтом, которые участвуют в обмене витаминов группы В, что хорошо влияет на нервную систему человека. В овоще много хрома, который снижает инсулинорезистентность и помогает снижать вес.

"Редис полезен людям, которые не употребляют рыбу по тем или иным причинам, поскольку он является источником омеги-3", – отметила Залетова.

Диетолог уточнила, что овощ содержит горчичное масло, употребление которого рекомендуют при ревматизме и других болезнях суставов, при простудных заболеваниях и мочекаменной болезни.

Залетова также отметила некоторые противопоказания. Горчичное масло может вызывать раздражение слизистой, поэтому редис не рекомендуется есть в период обострения гастрита или язвы.

"Редис также нельзя употреблять людям с болезнью Вильсона-Коновалова, поскольку в нем содержится достаточно большое количество меди, примерно 15% от суточной нормы", – резюмировала эксперт.
здоровье
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