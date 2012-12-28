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29 минут назад
Диетолог рассказала о пользе редиса при нехватке омега-3
Свежий редис — крайне полезный весенний овощ.
По словам эксперта, редис богат витамином С, кремнием и кобальтом, которые участвуют в обмене витаминов группы В, что хорошо влияет на нервную систему человека. В овоще много хрома, который снижает инсулинорезистентность и помогает снижать вес.
"Редис полезен людям, которые не употребляют рыбу по тем или иным причинам, поскольку он является источником омеги-3", – отметила Залетова.
Диетолог уточнила, что овощ содержит горчичное масло, употребление которого рекомендуют при ревматизме и других болезнях суставов, при простудных заболеваниях и мочекаменной болезни.
Залетова также отметила некоторые противопоказания. Горчичное масло может вызывать раздражение слизистой, поэтому редис не рекомендуется есть в период обострения гастрита или язвы.
"Редис также нельзя употреблять людям с болезнью Вильсона-Коновалова, поскольку в нем содержится достаточно большое количество меди, примерно 15% от суточной нормы", – резюмировала эксперт.
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