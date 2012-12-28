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сегодня, 13:23

На космодроме Восточный отменили первый пуск ракеты-носителя «Ангара-А5»

Ракета должна была вывести на орбиту испытательную полезную нагрузку.

На космодроме Восточный отменили первый запуск тяжелой ракеты "Ангара-А5".

Первый пуск ракеты тяжёлого класса "Ангара-А5" с недавно построенной стартовой площадки на космодроме Восточный перенесен как минимум на сутки.
"Руководителям работ подготовиться к стоянке 24 часа", - сказал комментатор на стартовой площадке после отмены старта.

Пуск был назначен на 12:00, ракета должна была вывести на орбиту разгонный блок "Орион" с испытательной полезной нагрузкой.

Следующая попытка запуска запланирована на 10 апреля.

Изначально запуск «Ангары-А5» планировался на декабрь 2023 года, но его перенесли на первый квартал 2024-го. "Ангара-А5" относится к семейству ракет-носителей модульного типа (позволяет надстраивать блоки ступеней ракеты-носителя) с кислородно-керосиновыми двигателями. Эта ракета может вывести на орбиту от 3 до 7,5 т полезной нагрузки. Предполагалось, что в будущем семейство ракет "Ангара" заменит ракеты-носители «Протон». Основным заказчиком семейства этих ракет является Минобороны.

"Ангара-А5" — первая ракета, разработанная и созданная после распада СССР. Причиной отмены глава "Роскосмоса" Юрий Борисов назвал сбой системы наддува бака окислителя центрального блока, - пишет "Ъ".
запуск ракеты
космос
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