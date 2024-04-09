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В России
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34 минуты назад
В Воронежской области два беспилотника атаковали учебный авиационный центр
По предварительной информации, никто не пострадал.
По данным "Базы", первый дрон врезался в фасад здания на уровне 4-го этажа около трех утра. Через час туда же попал и второй беспилотник. В результате атаки люди не пострадали — повреждены фасад и остекление учебного центра.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев ранее сообщал в своем Телеграм-канале, что в ночь на 9 апреля дежурными силами ПВО и средствами РЭБ на территории Воронежской области был обнаружен и уничтожен БПЛА самолетного типа.
По предварительной информации, никто не пострадал.
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