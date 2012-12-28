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В России
23
21 минуту назад

В Оренбургской области может быть подтоплено еще около 2 тыс. жилых домов

В Оренбургской области паводковыми водами затоплено 55 населенных пунктов, в 35 из которых вода может подтопить еще около 2 тыс. жилых домов. Сейчас в центральной части региона подтоплено 19 населенных пунктов, на востоке подтопление затронуло 11 населенных пунктов, на западе — 25.

Уровень воды в реках Урал и Самара может повыситься от 5 до 40 см в ближайшие сутки, что может привести к подтоплению еще более 2 тыс. жилых домов, - сообщили впресс-службе губернатора и правительства Оренбургской области.

По прогнозам властей, вода может подтопить 2003 жилых дома, 2400 приусадебных участка в 35 населенных пунктах региона на территории десяти городских округов и муниципальных районов.

На территории 25 муниципальных образований уже оказались подтоплены 10185 жилых домов, 12675 приусадебных участков.

Из подтопленных домовладений и с приусадебных участков всего эвакуировано 6 263 человека, в том числе 1519 детей. В 31 ПВР размещен 1551 человек, из них 283 ребенка.

Из зон затопления перемещены в безопасные районы 570 голов сельскохозяйственных животных. В предупредительных целях отключено электричество в 6 населенных пунктах. Для восстановления энергоснабжения в регионе задействовано 39 аварийных бригад, 91 человек.

Самая сложная обстановка по паводку в Орске. Подтоплено 6987 жилых домов с приусадебными участками. Эвакуировано 2467 человек, в том числе 704 ребенка. В 16 ПВР размещены 1455 человек, из них 223 ребенка. На всех объектах организовано дежурство медиков, психологов, полицейских, сотрудников Росгвардии.

Из-за повышения уровня воды в Оренбургской области ввели режим ЧС после начала паводков. В Орске произошел прорыв дамбы.

В ликвидации чрезвычайной ситуации задействованы более 4 тыс. человек, 816 единиц техники и 164 плавсредства.
паводки
подтопление
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