В Оренбургской области может быть подтоплено еще около 2 тыс. жилых домов

В Оренбургской области паводковыми водами затоплено 55 населенных пунктов, в 35 из которых вода может подтопить еще около 2 тыс. жилых домов. Сейчас в центральной части региона подтоплено 19 населенных пунктов, на востоке подтопление затронуло 11 населенных пунктов, на западе — 25.