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В России
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37 минут назад
Развозжаев сообщил об уничтожении воздушной цели вблизи Севастополя
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что сработала система автоматического уничтожения низколетящей воздушной цели над морской акваторией вблизи города. Он подчеркнул, что объекты инфраструктуры в городе не пострадали.
Никакие объекты инфраструктуры в городе не пострадали, - написал глава региона в своем Телеграм-канале.
В Минобороны также сообщили, что в ночь на 9 апреля были пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с использованием БпЛА самолетного типа и противокорабельной ракеты "Нептун" по объектам на территории РФ.
Дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата были уничтожены над территориями Белгородской (2 БпЛА) и Воронежской (2 БпЛА) областей, а украинская ракета уничтожена над акваторией Черного моря у побережья Крымского полуострова, - говорится в официальном Телеграм-канале оборонного ведомства.
Губернатор призвал доверять только официальной информации, а не каналам, цель которых вызвать панику.
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