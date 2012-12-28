Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В квартире на улице Стаханова нашли труп 23-летней девушки
Происшествия
«Квадра» начинает в Липецке гидравлические испытания
Общество
В пруду у «Елецкого» заметили черепаху
Общество
Дело о двойном убийстве в автомастерской на Ферросплавной рассмотрит суд
Происшествия
Завкафедрой ЕГУ обвиняется в обмане студентов на 105 тысяч рублей
Происшествия
54-летний мужчина покончил с собой в сарае
Происшествия
Переносить в Липецке запуск садоводческих маршрутов из-за резкого потепления не будут
Общество
Липецкие нейрохирурги удалили пациенту 17 сантиметровую опухоль мозга
Общество
Липецкая вечЁрка: смерть за рулем в 75 лет, операция на мозге и черепахи в пруду
Общество
Почти на трех десятках улиц отключат электричество
Общество
Читать все
«Квадра» начинает в Липецке гидравлические испытания
Общество
«Дан наказ ему на завтра»: депутаты горсовета сформировали список первоочередных работ в своих округах
Общество
Все жарче и жарче: в Липецкой области до +24
Погода в Липецке
Сграффито на грязинском коллеже засияет по вечерам
Общество
Три человека, в том числе двухлетний ребёнок, серьёзно пострадали при пожаре в Добринском районе
Происшествия
Сегодня в Липецке: за науку экономить нужно заплатить, всё о конфликтах на работе
Общество
Липецкая вечЁрка: смерть за рулем в 75 лет, операция на мозге и черепахи в пруду
Общество
В Чаплыгине у семейной пары изъяли 6 тысяч пачек немаркированных сигарет
Происшествия
Почти на трех десятках улиц отключат электричество
Общество
В Липецке горел мясной отдел в «Пятёрочке»
Происшествия
Читать все
В России
54
17 минут назад

В Госдуме разработали закон о полном запрете продажи вейпов

Депутаты Госдумы разработали законопроект о запрете продажи вейпов на территории России.

Депутаты от фракций ЛДПР, КПРФ, "Справедливая Россия - За правду" и "Новые люди" разработали законопроект о полном запрете розничной продажи в РФ никотиновых и безникотиновых вейпов, - передает ТАСС со ссылкой на документ.

"Запрещается розничная торговля никотином (в том числе полученным путем синтеза) или его производными, включая соли никотина, а также никотинсодержащей и безникотиновой жидкостями и устройствами для их доставки", - говорится в тексте законопроекта.

Сейчас продолжается процесс сбора подписей под инициативой, а также идут консультации по поводу документа. В скором времени законопроект будет внесен в Госдуму, - рассказал один из разработчиков инициативы, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Авторы документа приводят данные, согласно которым число подростков, использующих вейпы, на начало 2023 года выросло в 10 раз по сравнению с 2011 годом. Как говорится в пояснительной записке, вейпинг пропагандируется как безопасная альтернатива обычным сигаретам, "однако он наносит непоправимый вред здоровью как самого курящего, так и окружающих его людей". "Врачи даже выделяют особое заболевание - вейп-ассоциированное повреждение легких, напоминающее по симптомам и проявлениям пневмонию. У курящих электронные сигареты, как и у обычных курящих, также формируется никотиновая зависимость", - отмечают авторы законопроекта.

Депутаты утверждают, что даже безникотиновые жидкости для вейпов не безвредны, поскольку состоят из глицерина, пропиленгликоля, ароматизаторов и загустителей. Каждое из этих веществ при вдыхании в виде пара может привести к тяжелым заболеваниям легких, подчеркивается в пояснительной записке. Авторы обращают внимания, что в РФ уже сейчас есть некоторые ограничения в этой отрасли: запрет продавать вейпы несовершеннолетним, запрет на выпуск в обращение никотинсодержащей продукции с добавлением ароматизаторов и иных добавок, на открытую выкладку и демонстрацию устройств для потребления никотинсодержащей продукции, на розничную торговлю устройствами для потребления никотинсодержащей продукции и составными частями для них на ярмарках, выставках и дистанционным способом. При этом, как считают депутаты, эти запреты "легко обходятся, и несовершеннолетним продолжают продавать вейпы".

"В целях народосбережения полагаем необходимым установить на федеральном уровне полный запрет на продажу вейпов. Хотя такой запрет приведет к потере доходов федерального бюджета, однако сохранение здоровья нации, особенно молодежи, значительно важнее для будущего нашей страны. Что касается возможности роста нелегального оборота вейпов, то он и сейчас довольно большой, его пресечение является задачей правоохранительных органов", - поясняют авторы.
вейпы
запрет
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Скоро в школу: как записать ребенка в первый класс
Здоровье
Детская поликлиника №1 временно переезжает с улицы Зегеля
Культура
В стране в театры ходят 6-8% населения, в Липецке — не больше 4%
А знаете ли вы
А знаете ли вы, какие песни написаны о Липецке?
Общество
Липчан просят помочь приютить особенных переселенцев из Белгорода
Общество
Как узаконить перепланировку квартир и новые правила экзаменов в ГИБДД — законы, которые вступают в силу в апреле
Общество
«Сказали, за лог заплатили 10 миллионов. Куда они ушли и кому? Надо разобраться следствию!»
Общество
Департамент ЖКХ липецкой мэрии проверит состояние подвалов многоэтажек
Общество
В Липецкой снижается уровень преступности
Общество
Чем старше заяц, тем наглее: липецкие перевозчики взвыли от дерзких подростков
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru