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В России
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17 минут назад
В Госдуме разработали закон о полном запрете продажи вейпов
Депутаты Госдумы разработали законопроект о запрете продажи вейпов на территории России.
"Запрещается розничная торговля никотином (в том числе полученным путем синтеза) или его производными, включая соли никотина, а также никотинсодержащей и безникотиновой жидкостями и устройствами для их доставки", - говорится в тексте законопроекта.
Сейчас продолжается процесс сбора подписей под инициативой, а также идут консультации по поводу документа. В скором времени законопроект будет внесен в Госдуму, - рассказал один из разработчиков инициативы, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Авторы документа приводят данные, согласно которым число подростков, использующих вейпы, на начало 2023 года выросло в 10 раз по сравнению с 2011 годом. Как говорится в пояснительной записке, вейпинг пропагандируется как безопасная альтернатива обычным сигаретам, "однако он наносит непоправимый вред здоровью как самого курящего, так и окружающих его людей". "Врачи даже выделяют особое заболевание - вейп-ассоциированное повреждение легких, напоминающее по симптомам и проявлениям пневмонию. У курящих электронные сигареты, как и у обычных курящих, также формируется никотиновая зависимость", - отмечают авторы законопроекта.
Депутаты утверждают, что даже безникотиновые жидкости для вейпов не безвредны, поскольку состоят из глицерина, пропиленгликоля, ароматизаторов и загустителей. Каждое из этих веществ при вдыхании в виде пара может привести к тяжелым заболеваниям легких, подчеркивается в пояснительной записке. Авторы обращают внимания, что в РФ уже сейчас есть некоторые ограничения в этой отрасли: запрет продавать вейпы несовершеннолетним, запрет на выпуск в обращение никотинсодержащей продукции с добавлением ароматизаторов и иных добавок, на открытую выкладку и демонстрацию устройств для потребления никотинсодержащей продукции, на розничную торговлю устройствами для потребления никотинсодержащей продукции и составными частями для них на ярмарках, выставках и дистанционным способом. При этом, как считают депутаты, эти запреты "легко обходятся, и несовершеннолетним продолжают продавать вейпы".
"В целях народосбережения полагаем необходимым установить на федеральном уровне полный запрет на продажу вейпов. Хотя такой запрет приведет к потере доходов федерального бюджета, однако сохранение здоровья нации, особенно молодежи, значительно важнее для будущего нашей страны. Что касается возможности роста нелегального оборота вейпов, то он и сейчас довольно большой, его пресечение является задачей правоохранительных органов", - поясняют авторы.
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