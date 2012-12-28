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В России
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36 минут назад
Эксперты рассказали о причинах задержек денежных переводов между РФ и Казахстаном
В I квартале текущего года сроки проведения платежей из России в Казахстан стали увеличиваться. В феврале ситуация усугубилась, и время зачисления денег на банковский счет может доходить до трех недель, сообщают «Известия».
«Раньше платежи проходили относительно быстро, а сейчас их обработка достигает двух-трех недель. <...> В частности, это связано с тем, что теперь иностранные банки проводят углубленные комплаенс-проверки клиентских операций для выявления возможных собственных «санкционных» рисков и угроз», ― добавил председатель правления Ассоциации участников рынка платежных услуг «Национальный платежный совет» («НПС») Александр Линников.
Казахстанские кредитные организации стараются не попасть под западные санкции, пытаясь не разрушить отношения с российскими контрагентами. Тем не менее, представители финансового сектора считают, что Казахстан и Россия продолжат сотрудничать, хотя и в несколько ограниченном режиме.
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