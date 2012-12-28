Эксперты рассказали о причинах задержек денежных переводов между РФ и Казахстаном

В I квартале текущего года сроки проведения платежей из России в Казахстан стали увеличиваться. В феврале ситуация усугубилась, и время зачисления денег на банковский счет может доходить до трех недель, сообщают «Известия».

Как отметил вице-президент «Опоры России» Николай Дунаев, банки Казахстана, например, Halyk Bank, вовсе перестали сотрудничать с РФ. Это можно объяснить стремлением казахстанских компаний защитить себя от возможного введения вторичных санкций.«Раньше платежи проходили относительно быстро, а сейчас их обработка достигает двух-трех недель. <...> В частности, это связано с тем, что теперь иностранные банки проводят углубленные комплаенс-проверки клиентских операций для выявления возможных собственных «санкционных» рисков и угроз», ― добавил председатель правления Ассоциации участников рынка платежных услуг «Национальный платежный совет» («НПС») Александр Линников.Казахстанские кредитные организации стараются не попасть под западные санкции, пытаясь не разрушить отношения с российскими контрагентами. Тем не менее, представители финансового сектора считают, что Казахстан и Россия продолжат сотрудничать, хотя и в несколько ограниченном режиме.