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В России
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56 минут назад
В СК заявили о возможной связи террористов из «Крокуса» со спецслужбами Украины
Следственный комитет России выявил связь террористов, напавших на "Крокус сити холл" 22 марта, с украинскими спецслужбами.
"Следствием уже получены значимые данные об обстоятельствах подготовки террористов к преступлению, которые могут свидетельствовать об их связи с украинскими спецслужбами", — сказали в ведомстве.
"Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание других участников совершенного преступления – исполнителей, пособников и организаторов... На данный момент по уголовному делу установлены одиннадцать лиц, причастных к совершению особо тяжкого преступления", - сказали в ведомстве.
В СК РФ добавили, что всем фигурантам предъявлены обвинения, они арестованы.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске.
По последним данным, погибли 145 человек. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.
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