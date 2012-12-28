На НЛМК стартовала Неделя здоровья

На Новолипецком металлургическом комбинате стартовала весенняя Неделя здоровья. Врачи, диетологи и эксперты здорового образа жизни ближайшие пять дней будут консультировать сотрудников комбината.

Приемы в цеховых здравпунктах и Центре здоровья НЛМК проведут кардиолог, невролог, эндокринолог, нутрициолог и психолог. Сотрудники могут сдать тесты на глюкозу и холестерин, проверить сосуды шеи и оценить функцию щитовидной железы. Кроме того, все желающие смогут протестировать новые технологии в области восстановления здоровья – водородную терапию и сеансы релаксации с использованием нейротехнологического оборудования.

- Неделя здоровья - это удобный и эффективный формат, который позволяет каждому из нас вспомнить о том, как важно заботиться о себе. Внимание к своему самочувствию и активный образ жизни помогают справляться с трудностями и дают силы для достижения поставленных целей. В этом году мы решили уделить особое внимание трем составляющим крепкого здоровья – здоровое сердце, крепкие нервы и сбалансированный гормональный фон, - рассказала директор дирекции по социальной политике Группы НЛМК Татьяна Рожкова.

Всю неделю на корпоративном портале для работников НЛМК будут проводиться лекции и вебинары от специалистов по формированию здорового образа жизни. Они поделятся полезными советами о способах преодоления стресса, борьбе с усталостью и дадут рекомендации по улучшению состояния здоровья. В столовых комбината появится специальное меню, которое будет состоять из блюд правильного питания. Ежедневно будут проходить и спортивные тренировки на свежем воздухе.

Неделя здоровья на НЛМК проводится дважды в год. В прошлом году в рамках Недель здоровья на комбинате организовали более 130 активностей, в них приняли участие более 5000 сотрудников.



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