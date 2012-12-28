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В России
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сегодня, 15:43

В Тюменской области ввели режим ЧС из-за паводков

В Тюменской области "заблаговременно" устанавливают режим ЧС из-за паводков.

На территории Тюменской области из-за неблагоприятного прогноза по паводку вводится режим ЧС, - заявил глава региона Александр Моор в своем Телеграм-канале.

Губернатор пояснил в видеообращении к жителям региона, что режим вводится заблаговременно. Обстановка на реках в регионе контролируемая, наблюдается постепенный подъем уровня воды за счет таяния снега и льда, при этом специалисты Росгидромета дают неблагоприятный прогноз - прогнозируется высокий уровень в реках Ишим и Тобол.

Режим ЧС позволит властям быстро реагировать на обстановку, объяснил Моор: у оперативных служб появится больше полномочий для защиты населения.

В целом, заявил губернатор, подготовка к паводку в регионе прошла в плановом режиме: проводились учения в муниципалитетах, в группировку реагирования вошли более 12 тыс. человек. Власти готовы задействовать более 2,6 тыс. единиц техники и порядка 200 плавсредств. Моор поручил главам районов обеспечить пункты временного размещения и объяснить жителям опасность ситуации.

"Мы держим ситуацию на контроле, но надо всем быть готовыми к любому развитию ситуации", — заключил губернатор.

Паводковая ситуация в России ухудшилась в конце марта, тогда в ряде регионов ввели режим повышенной готовности, в некоторых населенных пунктах вводили режим ЧС местного значения. Всего подтопления произошли в 39 регионах, самая напряженная ситуация в Оренбуржье. 4 апреля режим ЧС регионального характера ввели в Оренбургской области. После прорыва дамбы в Орске и приближения уровня воды в Урале до опасного значения у Оренбурга ему придали федеральное значение.

В Оренбургской области на утро 8 апреля остаются подтопленными 10 168 жилых домов, 18 471 приусадебный участок. Эвакуировано 6127 человек, в том числе 1478 детей, из них в 33 ПВР размещено 1213, в том числе 210 детей.
режим ЧС
паводки
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