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сегодня, 14:18

Жители Земли увидят затмение Солнца

Затмение Солнца, включающее частные фазы, продлится с 18:42 до 23:52 мск.

Затмение Солнца произойдет 8 апреля, и продлится более пяти часов. Максимальную по длительности фазу, во время которой Луна закроет Солнце почти на 4,5 минуты, увидят в Мексике, - рассказали ТАСС в пресс-службе Московского планетария.

Полная фаза также будет видна с территорий Северной Америки и некоторых островов в Тихом и Атлантическом океанах. В России затмение не наблюдается.

"На севере Мексики в 21:17 мск будет наблюдаться наибольшая фаза затмения, равная 1,029 и продолжительностью полной фазы 4 минуты 28 секунд. <…> [Во время полной фазы] можно невооруженным глазом увидеть корону Солнца, которая вспыхнет как лучистый ореол вокруг полностью закрытого Луной диска Солнца, звезды и планеты, находящиеся вблизи Солнца", - сказали астрономы.

Затмение Солнца, включающее частные фазы, продлится с 18:42 до 23:52 мск. В этот день видимый диаметр Луны за счет близости к Земле (353 321 км) будет в 1,0566 раз больше диска Солнца, поэтому Луна полностью закроет его собой.

"Полное солнечное затмение сопровождается частным солнечным затмением, которое видимо по обе стороны от полосы полного затмения, там куда попадает лунная полутень. <…> Частное солнечное затмение на Земле начнется в 18:42 по московскому времени в центральной части Тихого океана, а завершится в 23:52 мск в восточной части Атлантического океана. Эти фазы, если позволит погода, будут наблюдаться в Северной и Центральной Америке (кроме Аляски), на востоке Тихого и Атлантического океанов и небольшой части Западной Европы", - уточнили астрономы.

Затмения Солнца и Луны наблюдаются раз в полгода с разницей в две недели. Если затмения Луны происходят в полнолуния, то солнечные - в новолуния. В это время Солнце, Земля и Луна выстраиваются в одну линию. Когда посередине оказывается Земля, то люди наблюдают лунное затмение, а если Луна - солнечное.
затмение
Солнце
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