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52 минуты назад

Разница в средних зарплатах между субъектами РФ достигла 4,4 раза по итогам 2023 года

Разница в средних зарплатах между субъектами Российской Федерации достигла 4,4 раза по итогам 2023 года

Максимальный разрыв между регионами РФ по показателю размера средней зарплаты — 4,4 раза, - следует из обнародованных Росстатом данных за 2023 год.

В 2022 году эта разница была чуть меньшей — 4,3 раза. Максимальные номинальные начисленные зарплаты зафиксированы в Чукотском (158 тыс. руб. в месяц) и Ямало-Ненецком (145 тыс. руб.) автономных округах, а также в Москве (136 тыс. руб.). Минимальные — в Ингушетии (36 тыс. руб.) и Чечне (37 тыс. руб.). По данным статистики, максимальный прирост за 2023 год продемонстрировали зарплаты работников в Курганской области (21%), Чувашии (20,9%) и Марий Эл (19,5%). Как ранее сообщалось, в целом по РФ средняя начисленная зарплата в 2023 году составила 73,7 тыс. руб. По сравнению с 2022 годом она увеличилась в номинальном выражении на 14,1%, в реальном — на 7,8%, - пишет "Ъ" со ссылкой на статистику.

Максимальные зарплаты, как и раньше, выплачиваются в сфере добычи нефти и газа (в среднем это 180 тыс. руб. в месяц), в сфере финансов и страхования (169 тыс. руб.), а также в производстве табачных изделий (140 тыс. руб.). По оценкам Минтруда, которые ведомство обнародовало в пятницу, наибольший рост зарплат — более чем на 20% — отмечен в сфере производства одежды, кожи и изделий из кожи, компьютеров, электронных, оптических и готовых металлических изделий, электрического оборудования и автотранспортных средств.

По этой части статистика Росстата, если рассматривать прирост зарплат как индикатор высокой конкуренции работодателя за сотрудников, не коррелирует с оценками кадровых сервисов и онлайн-платформ. Они заявляли, что максимальный дефицит и, следовательно, максимальный прирост зарплат отмечены у IT-специалистов, курьеров и «синих воротничков» (см. “Ъ” от 27 сентября 2023 года).

По данным же портала «Работа в России», среди самых востребованных и высокооплачиваемых специалистов в 2023 году — инженеры-электрики, инженеры-химики, инженеры-проектировщики. Там отметили, что, например, в Чукотском автономном округе один из работодателей готов платить 240 тыс. руб. ежемесячно инженеру с высшим техническим или инженерно-экономическим образованием и опытом работы свыше пяти лет. Также сообщается, что в промышленно-производственном секторе востребованы механики, зарплатные предложения для них — до 200–220 тыс. руб.
зарплата
экономика
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