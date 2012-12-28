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В России
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32 минуты назад
Роскачество обнаружило опасные бактерии в шаурме из Москвы и Санкт-Петербурга
Как отмечают эксперты, употребление продукции с листериями или стафилококком может привести к развитию пищевой токсокоинфекции или листериоза.
Исследование показало, что как бы ни закрутили этот популярный продукт и под каким бы соусом и названием вам его ни продали (шаурма, шаверма, донер или ролл), две главные проблемы – наличие опасных бактерий и отсутствие маркировки – по-прежнему остаются нерешенными, - отмечается в сообщении.
Отмечается, что только одна шаурма оказалась безопасной – I Need Doner, произведенная в Москве.
Роскачество обнаружило в одном из образцов золотистый стафилококк, такая продукция может быть смертельно опасной.
"В шаурме от "Ашана" обнаружен золотистый стафилококк S. aureus. Шаурма со стафилококком может быть смертельно опасной", - говорится в сообщении.
Кроме того, в продукции "Ашан" и Chef Doner обнаружены листерии. Как отмечают эксперты, употребление продукции с листериями или стафилококком может привести к развитию пищевой токсокоинфекции или листериоза. Фактором передачи стафилококка может быть испорченный соус. Однако, вероятнее всего, инфекция попала в шаурму от страдающего данным заболеванием работника пункта питания, объяснили в Роскачестве.
Согласно исследованию, больше всего нарушений выявлено в части санитарно-эпидемиологических норм по микробиологии (27 торговых марок). Лишь 2 шаурмы из 29 были без нарушений по этому показателю. В продукции 15 торговых марок обнаружена кишечная палочка (Ozon fresh, Restoria, "Вкусвилл", Dostaевский, "Мираторг", "Глобус", "Самая вкусная шаурма", Chef Doner, "Добрые съести", "Кафе кебаб", "Шаверленд", "Шаверно", "Кручу верчу", "Просто Вася", "Super кебаб").
Наличие бактерий группы кишечной палочки говорит о плохом санитарном состоянии производства, фекальном загрязнении либо о нарушении условий перевозки и хранения, объяснила врач-инфекционист Анастасия Новикова. По ее словам, в результате попадания в организм бактерий кишечной палочки можно получить пищевое отравление, - передает ТАСС.
По всем выявленным нарушениям Роскачество направило информацию в контрольно-надзорные органы для принятия мер. По результатам исследования торговые сети Spar, "Лента", "Ашан", "Пятерочка" провели внутренние расследования, корректирующие мероприятия и направили заявки на проведение повторных испытаний. Маркетплейс Ozon провел корректирующие мероприятия и изменил технологию изготовления продукции для снижения рисков по микробиологии.
О проверках и дополнительном контроле также сообщили производители продукции под брендами Vasilchuki, "Шоу'рма", "Вкусвилл", "Тимси", "Мираторг", "Добрые съести", "Шаверно", "Кручу верчу". Производители продукции под брендами "Шоу'рма", "Вкусвилл", "Достаевский", "Мираторг", "Добрые съести", "Ашан", "Лента" и "Глобус" также направили заявки на проведение повторных испытаний, которые уже приняты в работу, рассказали в Роскачестве.
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