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В России
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36 минут назад

Кабмин выделит не менее 300 млрд руб. для строительства ВСМ Москва — Санкт-Петербург

Ответственным назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.

Правительство в 2025 году выделит из Фонда национального благосостояния не менее 300 млрд рублей для строительства высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург, - передает РБК.

Соответствующее поручение президента Владимира Путина опубликовано на сайте Кремля.

Средства для предоставления кредитов на строительство объектов транспортной инфраструктуры выделят по ставке более 1% годовых с капитализацией процентов в первые 10 лет.

Налог на добавленную стоимость (НДС) для участников строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург и организаторов перевозки по ней должен быть обнулен в срок до 1 июля. Такое поручение правительству РФ дал президент Владимир Путин, перечень опубликован на сайте Кремля, - передает ТАСС.

Кабмину необходимо внести в законодательство изменения, предусматривающие "установление налоговой ставки по налогу на добавленную стоимость в размере 0% при выполнении работ (оказании услуг) по проектированию и строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали".

Кроме того, льгота должна коснуться компаний "при оказании услуг по перевозке (организации перевозки) пассажиров по высокоскоростной железнодорожной магистрали".

В 2024–2028 годах из бюджета выделят грант в размере 28,5 млрд руб. на выкуп земельных участков в размере 28,5 млрд руб., а также субсидию в размере, "необходимом для балансировки операционной модели" проекта ВСМ, но не более 299,4 млрд руб. Помимо того, до 2028 года Москва выделит на строительство ВСМ не менее 150 млрд руб., Петербург — 30 млрд руб., Московская область — 20 млрд руб., Ленинградская область — 10 млрд рублей, Новгородская — 6 млрд руб., Тверская — 5 млрд руб.


ВСМ
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