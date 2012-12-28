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В России
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36 минут назад
Кабмин выделит не менее 300 млрд руб. для строительства ВСМ Москва — Санкт-Петербург
Ответственным назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.
Соответствующее поручение президента Владимира Путина опубликовано на сайте Кремля.
Средства для предоставления кредитов на строительство объектов транспортной инфраструктуры выделят по ставке более 1% годовых с капитализацией процентов в первые 10 лет.
Налог на добавленную стоимость (НДС) для участников строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург и организаторов перевозки по ней должен быть обнулен в срок до 1 июля. Такое поручение правительству РФ дал президент Владимир Путин, перечень опубликован на сайте Кремля, - передает ТАСС.
Кабмину необходимо внести в законодательство изменения, предусматривающие "установление налоговой ставки по налогу на добавленную стоимость в размере 0% при выполнении работ (оказании услуг) по проектированию и строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали".
Кроме того, льгота должна коснуться компаний "при оказании услуг по перевозке (организации перевозки) пассажиров по высокоскоростной железнодорожной магистрали".
В 2024–2028 годах из бюджета выделят грант в размере 28,5 млрд руб. на выкуп земельных участков в размере 28,5 млрд руб., а также субсидию в размере, "необходимом для балансировки операционной модели" проекта ВСМ, но не более 299,4 млрд руб. Помимо того, до 2028 года Москва выделит на строительство ВСМ не менее 150 млрд руб., Петербург — 30 млрд руб., Московская область — 20 млрд руб., Ленинградская область — 10 млрд рублей, Новгородская — 6 млрд руб., Тверская — 5 млрд руб.
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