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В России
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сегодня, 11:32
ЦБ РФ ожидает увидеть переход к массовому использованию цифрового рубля через 5-7 лет
По словам главы ЦБ, использование цифровых рублей должно быть абсолютно добровольным.
"Это будет естественный процесс, потому что принципиальным является выбор самих людей, бизнеса, это должно быть удобным для них", — отметила руководитель регулятора.
Цифровой рубль, как ожидается, станет альтернативной формой нацвалюты наряду с наличными и безналичными рублями. Его будет выпускать Банк России, он же станет оператором платформы, где можно будет хранить цифровые рубли и совершать операции с ними.
Как сообщалось в конце 2023 года, в рамках тестирования инструмента провели свыше 900 тысяч операций в 11 городах страны.
По словам главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, "цифровой рубль сможет направляться на кредитование, в том числе инвестиционных проектов".
ЦБ РФ при этом выступает за быстрое принятие норм для экспериментального использования криптовалют при внешнеэкономических расчетах, - передает РИА Новости.
"Здесь нужно попробовать в режиме эксперимента для внешнеэкономических международных расчетов... Мы уже давно согласны с тем, чтобы для внешнеэкономических расчетов использовать цифровые валюты... мне кажется, желательно, чтобы мы быстрее приняли этот режим, отработали, посмотрели, что можно в общее законодательство ввести, что - нет", - заявила Набиуллина на совместном заседании комитетов Госдумы.
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