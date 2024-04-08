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В России
25
сегодня, 11:32

ЦБ РФ ожидает увидеть переход к массовому использованию цифрового рубля через 5-7 лет

По словам главы ЦБ, использование цифровых рублей должно быть абсолютно добровольным.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что сроки серьезного масштабирования цифрового рубля станут понятны не ранее 2025 года, а на переход к его массовому использованию россиянами уйдет от пяти до семи лет, - пишет Lenta.ru.

"Это будет естественный процесс, потому что принципиальным является выбор самих людей, бизнеса, это должно быть удобным для них", — отметила руководитель регулятора.

Цифровой рубль, как ожидается, станет альтернативной формой нацвалюты наряду с наличными и безналичными рублями. Его будет выпускать Банк России, он же станет оператором платформы, где можно будет хранить цифровые рубли и совершать операции с ними.

Как сообщалось в конце 2023 года, в рамках тестирования инструмента провели свыше 900 тысяч операций в 11 городах страны.

По словам главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, "цифровой рубль сможет направляться на кредитование, в том числе инвестиционных проектов".

ЦБ РФ при этом выступает за быстрое принятие норм для экспериментального использования криптовалют при внешнеэкономических расчетах, - передает РИА Новости.

"Здесь нужно попробовать в режиме эксперимента для внешнеэкономических международных расчетов... Мы уже давно согласны с тем, чтобы для внешнеэкономических расчетов использовать цифровые валюты... мне кажется, желательно, чтобы мы быстрее приняли этот режим, отработали, посмотрели, что можно в общее законодательство ввести, что - нет", - заявила Набиуллина на совместном заседании комитетов Госдумы.
экономика
цифровой рубль
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