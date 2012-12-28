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16 минут назад
В Курской области на бывшем спиртзаводе начался пожар после атаки БПЛА
Пожар начался на бывшем спиртзаводе недалеко от села Гуево Суджанского района после атаки украинского БПЛА.
Возникший в помещении недействующего заводского клуба пожар был оперативно потушен. Никто из жителей не пострадал, - отметил глава региона в своем официальном Телеграм-канале.
До этого пожар произошел в центре развития творчества детей в Курске после атаки БПЛА. Спасателям удалось быстро ликвидировать возгорание. О пострадавших не сообщалось.
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