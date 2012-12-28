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59 минут назад
В Оренбургской области остаются подтоплены свыше 10 тысяч жилых домов
В Оренбургской области подтоплены 10 168 жилых домов и почти 18,5 тысячи приусадебных участков. Наиболее сложная обстановка наблюдается в Орске.
"За текущие сутки по области вода ушла из 311 жилых домов, 1733 приусадебных участков, в которых зарегистрированы 1718 человек, из которых 349 детей. По состоянию на утро 8 апреля остаются подтопленными 10 168 жилых домов, 18 471 приусадебный участок", - говорится в сообщении.
Эвакуировано 6127 человек, в том числе 1478 детей, из них в 33 ПВР размещено 1213, в том числе 210 детей. Из зон затопления перемещены в безопасные районы 570 голов сельскохозяйственных животных, - сообщает администрация региона.
Нарушено энергоснабжение в 6 населенных пунктах. Работы по восстановлению энергоснабжения ведут 39 аварийных бригад – 91 человек, 39 единиц техники.
В связи со сложной паводковой ситуацией и для обеспечения безопасности жителей региона ограничено движение на автомобильных дорогах и мостах, находящихся в зоне подтопления.
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