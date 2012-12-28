Мостки лебедянской набережной стали искусственной плотиной для тонн мусора, который несет река Дон
В России
36
53 минуты назад
В Гагре россиянка погибла, сорвавшись со смотровой площадки
"Сигнал о том, что на 18-м километре шоссе Убыхов российская туристка сорвалась вниз со скалы, поступил в 12.13 по московскому времени", - сказал собеседник агентства.
40-летняя женщина сильно пострадала после падения. Спасатели подняли пострадавшую наверх и передали врачам скорой помощи. Женщина скончалась в реанимации. По словам спасателей, высота, с которой она упала, составляет примерно 50-60 метров. "Будет проведено расследование, каким образом она оказалась за оградой шоссе", - заключил представитель абхазского МЧС.
0
0
0
0
0
Комментарии