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7 минут назад
Дело о халатности заведено после прорыва дамбы в Орске
Дамба была введена в эксплуатацию в 2010 году. Органами Ростехнадзора ранее выявлялись нарушения при ее содержании. "В адрес первого заместителя главы Орска прокуратурой в 2024 году направлено предостережение о недопустимости нарушения законодательства о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", - добавили в надзорном ведомстве.
В связи с несвоевременно принятыми мерами, направленными на содержание дамбы в надлежащем техническом состоянии, 5 апреля произошел ее прорыв. В зоне затопления сейчас находится более 2,4 тыс. домов.
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