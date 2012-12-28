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В России
1
7 минут назад

Дело о халатности заведено после прорыва дамбы в Орске

Управление Следственного комитета по Оренбургской области возбудило уголовное дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) и нарушении правил безопасности при ведении строительных работ (ч. 1 ст. 216 УК РФ) в связи с прорывом дамбы в Орске, сообщает Коммерсант со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Дамба была введена в эксплуатацию в 2010 году. Органами Ростехнадзора ранее выявлялись нарушения при ее содержании. "В адрес первого заместителя главы Орска прокуратурой в 2024 году направлено предостережение о недопустимости нарушения законодательства о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", - добавили в надзорном ведомстве.

В связи с несвоевременно принятыми мерами, направленными на содержание дамбы в надлежащем техническом состоянии, 5 апреля произошел ее прорыв. В зоне затопления сейчас находится более 2,4 тыс. домов.
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