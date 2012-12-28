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В России
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26 минут назад
В Москве планируют запустить трамваи в беспилотном режиме
"У нас почти 75% трамвайных путей выделено от общей дорожной инфраструктуры. Это дает возможность улучшить движение трамвая, повысить скорость, но и самое главное снизить количество ДТП. На выделенных участках количество ДТП меньше почти на 40%. Из еще важного хочу сказать, что правительство Москвы разрабатывает технологию управления трамвая без водителя, без машиниста. Трамвай уже у нас научился ездить в депо. И летом этого года трамвай в беспилотном режиме будет уже выезжать на улицы города Москвы", - сказал Ликсутов.
В трамвае в первое время будет находиться водитель, но в перспективе трамвай сможет полностью работать в автоматическом режиме. Это полностью разработка правительства Москвы.
"И цель здесь одна, это, конечно, снижение аварийности, улучшение качества движения вагонов, но и многие еще другие вещи, которые дает беспилотное управление. В Москве трамвай будет дальше развиваться", - заключил Ликсутов.
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