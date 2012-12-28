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39 минут назад
После прорыва дамбы в Орске подтоплены более 2,4 тыс. жилых домов
"В настоящее время известно о подтоплении более 2 400 жилых домов, 3 065 придомовых территорий", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, уровень воды значительно повысился, теперь в зонах подтопления передвигаться самостоятельно невозможно. Как отмечает пресс-служба со ссылкой на специалистов, пик паводка еще не пройден.
В подтопленной части города отключено электричество. В Орск направлены дополнительные бригады и техника. Теплоэлектростанции, снабжающие крупнейшие города Оренбуржья, работают в штатном режиме, заверили в пресс-службе.
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