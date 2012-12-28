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В России
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4 минуты назад
В РФ испытают глушитель для наушников на ж/д переездах
«По сведениям региональной дирекции, которая оборудует перекрестки и пешеходные переходы, возникают случаи травмирования подростков, когда они в капюшонах и наушниках пересекают железнодорожную проезжую часть. Это приводит к негативным последствиям», — сказал начальник центра инновационного развития СКЖД Дмитрий Концевой.
Как будут проводиться испытания и сколько времени на это потребуется, в РЖД рассказать затруднились, так как пока не обладают всей информацией о системе от разработчиков. При этом заказчик готов провести испытания и ожидает получения опытного образца от ЮФУ.
По словам Концевого, необходимо установить на месте применения устройства видеокамеру, чтобы фиксировать реакции пешеходов, если в наушниках перестает играть музыка. Это даст возможность понять их дальнейшие действия — полезет ли человек, например, в карман за телефоном или начнет смотреть по сторонам.
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