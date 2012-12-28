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В России
8 минут назад
В трех регионах РФ начнут обслуживать в МФЦ по биометрии до конца 2024 года
По его поручению субъекты совместно с Минэком, Минцифрой и Центром биометрических технологий (ЦБТ — оператор государственной Единой биометрической системы) подготовили дорожные карты с планом развития проекта в каждом из регионов. Документы направлены в аппарат правительства.
«Обслуживание по биометрии, в том числе в отделениях МФЦ, станет альтернативой уже привычному предъявлению паспорта, но не заменой ему. Каждый гражданин сможет выбрать, как именно он хочет получать услуги», — уточнили в аппарате Григоренко.
В каждом из пилотных регионов выберут отделения МФЦ, где пройдет тестирование сервиса, уточнили в пресс-службе ЦБТ. Также будет определено количество окон, в которых клиентов смогут обслуживать в новом формате.
Доступ к такому обслуживанию получат жители пилотных регионов, которые зарегистрировали подтвержденную биометрию в Единой биометрической системе (ЕБС), объяснили в ЦБТ. Сделать это можно очно более чем в 12 тыс. банковских отделений по всей стране. По результатам пилота планируется принять решение о масштабировании проекта на другие регионы.
Сейчас практически любая услуга в МФЦ требует предоставления паспорта для удостоверения личности гражданина. При этом использование биометрических технологий сократит время обслуживания и предоставления услуг, подчеркнул продакт-менеджер по видео решениям компании Konica Minolta Business Solutions Russia Иван Котов. Если сейчас при подтверждении личности может потребоваться какое-то время на запись данных из паспорта, их внесение в документы, то биометрия ускорит этот процесс.
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