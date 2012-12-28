Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Сотрудники ФСБ задержали чиновницу облздрава: что известно на этот момент
Общество
33-летняя липчанка перевела мошенникам 9,5 миллиона рублей
Происшествия
Пришёл в себя один из подростков, пострадавших в смертельной аварии под Краснодаром
Происшествия
Врезавшийся в машину с липецкими тренером и спортсменами водитель арестован
Происшествия
На Центральном рынке Липецка промышляла карманница
Происшествия
Липецкая вечЁрка: костяная рука, выдворение иностранцев и детали перекрытия горбатого моста
Общество
20-летняя девушка выпала с пятого этажа и выжила
Происшествия
Отопительный сезон в Липецке завершится 8 апреля
Общество
В Липецке меняется пункт отправления одного из садоводческих рейсов
Общество
Сегодня в Липецке: большой концерт, цыганские фантазии и липчане больше не хотят работать по пятницам
Общество
Читать все
Отопительный сезон в Липецке завершится 8 апреля
Общество
Приговор по громкому уголовному делу о коррупции в управлении имущественных и земельных отношений оставили без изменения
Происшествия
Сантехник обчистил клиента
Происшествия
Приятели нашли у торгового центра чужую банковскую карту и потратили с неё 2851 рубль
Происшествия
Кражу велосипеда мужчиной с бадиком записала камера наблюдения
Происшествия
В Липецкой области ночью до -3, днем начнет возвращаться тепло
Погода в Липецке
Конфликт из-за видео обернулся жестоким избиением возле кафе «Тайга»
Происшествия
У 33-летнего липчанина изъяли синтетические наркотики
Происшествия
C матери двоих детей требуют взыскать пособия на 392 619 рублей
Общество
На трех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Читать все
В России
8 минут назад

В трех регионах РФ начнут обслуживать в МФЦ по биометрии до конца 2024 года

До конца 2024 года жители трех российских регионов — Челябинской, Липецкой и Ленинградской областей — смогут получать государственные и муниципальные услуги в МФЦ по биометрии без предъявления паспорта. Об этом «Известиям» сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. 

По его поручению субъекты совместно с Минэком, Минцифрой и Центром биометрических технологий (ЦБТ — оператор государственной Единой биометрической системы) подготовили дорожные карты с планом развития проекта в каждом из регионов. Документы направлены в аппарат правительства.

«Обслуживание по биометрии, в том числе в отделениях МФЦ, станет альтернативой уже привычному предъявлению паспорта, но не заменой ему. Каждый гражданин сможет выбрать, как именно он хочет получать услуги», — уточнили в аппарате Григоренко.

В каждом из пилотных регионов выберут отделения МФЦ, где пройдет тестирование сервиса, уточнили в пресс-службе ЦБТ. Также будет определено количество окон, в которых клиентов смогут обслуживать в новом формате.

Доступ к такому обслуживанию получат жители пилотных регионов, которые зарегистрировали подтвержденную биометрию в Единой биометрической системе (ЕБС), объяснили в ЦБТ. Сделать это можно очно более чем в 12 тыс. банковских отделений по всей стране. По результатам пилота планируется принять решение о масштабировании проекта на другие регионы.

Сейчас практически любая услуга в МФЦ требует предоставления паспорта для удостоверения личности гражданина. При этом использование биометрических технологий сократит время обслуживания и предоставления услуг, подчеркнул продакт-менеджер по видео решениям компании Konica Minolta Business Solutions Russia Иван Котов. Если сейчас при подтверждении личности может потребоваться какое-то время на запись данных из паспорта, их внесение в документы, то биометрия ускорит этот процесс.

биометрия
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Скоро в школу: как записать ребенка в первый класс
Здоровье
Детская поликлиника №1 временно переезжает с улицы Зегеля
Культура
В стране в театры ходят 6-8% населения, в Липецке — не больше 4%
А знаете ли вы
А знаете ли вы, какие песни написаны о Липецке?
Общество
Липчан просят помочь приютить особенных переселенцев из Белгорода
Общество
Как узаконить перепланировку квартир и новые правила экзаменов в ГИБДД — законы, которые вступают в силу в апреле
Общество
«Сказали, за лог заплатили 10 миллионов. Куда они ушли и кому? Надо разобраться следствию!»
Общество
Департамент ЖКХ липецкой мэрии проверит состояние подвалов многоэтажек
Общество
В Липецкой снижается уровень преступности
Общество
Чем старше заяц, тем наглее: липецкие перевозчики взвыли от дерзких подростков
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru