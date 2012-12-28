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сегодня, 15:23
В Ростовской области 8 человек пострадали при детонации дрона
В Морозовском районе восемь человек проводили следственные действия недалеко от аэродрома, где сдетонировало взрывное устройство с упавшего дрона.
Отмечается, что они проводили следственные действия на месте падения беспилотников.
Раненые были доставлены в районную больницу, где им оказывается медицинская помощь.
В Морозовск направлены дополнительные бригады медиков. Проводятся следственные действия, - уточнил глава региона.
Ранее Минобороны сообщало, что в течение минувшей ночи и утром 5 апреля над территорией Ростовской области было сбито 44 беспилотника. В результате падения БПЛА была повреждена ЛЭП и без света остались около 600 жителей Морозовского района.
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