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В России
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2 минуты назад
Потребность в кадрах в РФ снизится на 130 тысяч человек к концу года
Ослабление кадрового голода спрогнозировали аналитики Министерства экономического развития (Минэка).
"К концу года нацпроект снизит потребность экономики в кадрах на 130 тыс. человек", - сообщили в министерстве.
По поручению президента Минэкономразвития прорабатывает вопрос охвата 12 тыс. компаний (40% компаний базовых несырьевых отраслей) проектами по повышению производительности труда. "Сейчас в рамках национального проекта "Производительность труда" эта работа ведется на 6 тыс. предприятий", - отметили в Минэкономразвития.
Для увеличения охвата прорабатывается вопрос создания отраслевых центров компетенций по повышению эффективности целых отраслей. Кроме того, обсуждается система комплексной поддержки проектов, важных для решения актуальных для экономики задач, - передает ТАСС.
В Минэкономразвития отметили, что президент также поручил внедрить методики бережливого производства, на которых основан нацпроект по производительности, во все учреждения социальной сферы. Там указали, что этот вопрос прорабатывался в правительстве под руководством первого вице-премьера Андрея Белоусова и вице-премьера Татьяны Голиковой.
"Актуальность этих поручений обоснована результатами нацпроекта по производительности. Рост производительности труда компаний нацпроекта на 5% больше, чем у компаний вне нацпроекта. Благодаря его поддержке порядка 4 тыс. предприятий увеличили прибыль на 318 млрд рублей. Это почти в 10 раз больше, чем бюджет нацпроекта. Он также помогает адаптироваться к ограничениям на рынке труда", - подчеркнули в министерстве.
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