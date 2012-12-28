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В России
17
32 минуты назад

В РФ зарегистрирован препарат против супербактерий для лечения осложненных инфекций

Препарат полностью разработан и произведен НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава.

Минздрав России зарегистрировал по требованиям ЕАЭС оригинальный антибактериальный лекарственный препарат полного цикла производства в Российской Федерации "Фтортиазинон" в форме таблеток, - говорится в Телеграм-канале ведомства.

Уточняется, что препарат полностью разработан и произведён НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России.

Уникальная разработка российских ученых предназначена для лечения бактериальных инфекций, вызванных антибиотикорезистентными микроорганизмами. Оценка эффективности и безопасности препарата Фторитазинон показала благоприятный профиль безопасности, подтверждена высокая эффективность применения препарата, - подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что препарат не имеет аналогов в мире среди антибактериальных препаратов по механизму действия.

"Сам фтортиазинон — антимикробный препарат, он может использоваться в ассоциации с антибиотиками, а также самостоятельно, что приводит к ослаблению тех микроорганизмов, которые вызвали то или иное инфекционно-воспалительное заболевание", — заявил главный внештатный уролог Минздрава России Дмитрий Пушкарь.

Резистентность (устойчивость) к антимикробным препаратам — неизбежный биологический феномен, а задача медицинских работников снизить скорость ее появления и распространения.

"Российская Федерация — один из лидеров в борьбе с резистентностью к антимикробным препаратам, инициатор и подписант многих международных документов, включая глобальный план действий по борьбе с резистентностью", — отметил главный внештатный специалист по клинической микробиологии и антимикробной резистентности Минздрава России Роман Козлов.
здоровье
лекарства
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