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В России
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сегодня, 11:33
В Минобороны сообщили об уничтожении 53 дронов за ночь в пяти регионах РФ
Российские средства ПВО в течение ночи и утром сбили 53 беспилотника в пяти регионах.
Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено над территориями Ростовской (44 БпЛА), Саратовской (1 БпЛА), Курской (1 БпЛА) и Белгородской (1 БпЛА) областей, а также над территорией Краснодарского (6 БпЛА) края, - отмечается в сообщении оборонного ведомства.
В ночь на 5 апреля ростовский губернатор Василий Голубев сообщил об уничтожении более чем 40 воздушных целей над территорией региона. В результате атаки была повреждена электроподстанция.
"По предварительным данным, в Морозовском районе силами ПВО уничтожено более 40 целей. В результате атаки повреждена электроподстанция. Ведутся работы по восстановлению энергоснабжения", - написал губернатор Ростовской области в своем Телеграм-канале.
По уточненной информации в результате ночной атаки беспилотников в Морозовском районе никто из людей не пострадал. Подстанции нанесен незначительный ущерб. Из-за повреждения ЛЭП без энергоснабжения на утро оставались около 600 жителей. Аварийные бригады «Россетей» завершают ремонтные работы, - позже сообщил глава региона.
Отмечается, что незначительные повреждения получило имущество граждан. В 16-квартирном доме выбиты стекла в нескольких квартирах. На частном подворье повреждено ограждение и хозпостройки. Жителям будет оказана помощь в восстановлении имущества.
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