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В России
6
20 минут назад

Intel продала свой крупнейший в России офис

Американская корпорация Intel продала свой крупнейший офис в России.

Корпорация Intel продала свой нижегородский офис - крупнейший в России, - следует из отчетности одного из юрлиц Intel в РФ. Уточняется, что покупателя на региональный офис искали давно, - передает ТАСС со ссылкой на источник.

Сделку, согласно отчетности, завершили в январе 2024 года, покупатель недвижимости не называется. Среди проданных активов - здание и земельные участки. Источник издания, знающий о давнем желании Intel найти покупателя на нижегородский офис, полагает, что он действительно продан, но возможного покупателя не назвал и он.

На конец 2023 года в российском Intel, объединяющем два юридических лица, работали 2 человека, при этом ранее в РФ у корпорации насчитывалось 1,2 тыс. работников.

В Нижнем Новгороде у Intel был RnD-офис - он являлся узловым центром исследований и разработок в России. В нем были лаборатории, подразделения по разработке кросс-платформенного ПО и ИИ-решений. Но вся деятельность корпорации в России была приостановлена в апреле 2022 года.
Intel
экономика
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