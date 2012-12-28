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В России
6
20 минут назад
Intel продала свой крупнейший в России офис
Американская корпорация Intel продала свой крупнейший офис в России.
Сделку, согласно отчетности, завершили в январе 2024 года, покупатель недвижимости не называется. Среди проданных активов - здание и земельные участки. Источник издания, знающий о давнем желании Intel найти покупателя на нижегородский офис, полагает, что он действительно продан, но возможного покупателя не назвал и он.
На конец 2023 года в российском Intel, объединяющем два юридических лица, работали 2 человека, при этом ранее в РФ у корпорации насчитывалось 1,2 тыс. работников.
В Нижнем Новгороде у Intel был RnD-офис - он являлся узловым центром исследований и разработок в России. В нем были лаборатории, подразделения по разработке кросс-платформенного ПО и ИИ-решений. Но вся деятельность корпорации в России была приостановлена в апреле 2022 года.
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